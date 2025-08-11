Atlético-MG vence Santos por 1 a 0 e abre vantagem na semifinal do Brasileiro A2

Partida da volta acontece na próxima segunda-feira (18), na casa das sereias; para conseguir a vaga para a final, o time da vila, que vem de uma eliminação na Copa do Brasil, vai precisar vencer por dois gols de diferença

Reprodução/Instagram/@galoffeminino Atlético-MG vence Santos por 1 a 0 no primeiro jogo da semifinal do Brasileiro A2



Atlético-MG abriu vantagem na semifinal do Brasileiro A2 e está a um empate de garantir a vaga na final. Nesta segunda-feira (11), as Vingadoras receberam o Santos e venceram por 1 a 0. A partida da volta acontece na próxima segunda-feira (18), na casa das sereias. Para conseguir a vaga para a final, o time da vila, que vem de uma eliminação na Copa do Brasil, vai precisar vencer por dois gols de diferença. Empate, garante o Atlético na decisão, já 1 a 0 leva a partida para as penalidades. No jogo desta segunda, as Vingadoras controlaram parte do jogo e tiveram as melhores chances para balançar as redes. Com a pressão para cima das visitantes, não demorou muito para que conseguissem chegar ao primeiro gol. Aos 13 minutos, com um cruzamento pela direita de Amália, Luana Índia cabeceou para o fundo do gol e abriu o placar.

O gol deu ainda mais ânimo para as Vingadoras, que foram em busca do segundo gol. Elas tiveram uma bola na trave, mas não conseguiram fazer. Já o Santos, até criou algumas oportunidades. No segundo tempo, graças a goleira Maike, que fez uma bela defesa na cabeçada de Carol Baiana, as sereias não empataram. O Santos volta a jogar na quinta-feira (14), às 19h, contra o Palmeiras pelo Campeonato Paulista. Já o Atlético só volta a jogar na segunda, pelo jogo de volta do Campeonato Paulista.