Copa do Brasil Feminina: Sport e Bahia vencem e avançam às quartas de final

Próximos confrontos vão ser definidos por sorteio; Leoas venceram o Realidade Jovem por 3 a 1, e Vingadoras bateram o Atlético-MG por 1 a 0

Sport e Realidade Jovem abriram, nesta terça-feira (16), as oitavas de final da Copa do Brasil Feminina. Em jogo iniciado às 15h, o time de Pernambuco derrotou as adversárias paulista por 3 a 1 e avançou para a próxima fase da competição. Gessica abriu o placar após passe de Hayla. Bianquinha ampliou de pênalti, e Layza fechou o placar para as donas da casa.

Sport, que atuou na Série A1 do Brasileiro de 2025, entrou na competição na rodada passada. Venceu o Manaus por 10 a 0. Já o Realidade Jovem, que jogou o A3, entrou na primeira rodada e chegou às oitavas após derrotar o Recanto da Criança, por 5 a 0, o Rio Negro, por 1 a 0, e Pinda por 4 a 2 nos pênaltis, depois de um empate em 1 a 1 no tempo normal. As leoas agora aguardam os próximos vencedores, para conhecerem, por meio de sorteio, os próximos adversários.

No outro jogo da rodada, o Atlético-MG foi derrotado por 1 a 0 pelo Bahia e se despediu da Copa do Brasil. As vingadoras agora focam no Campeonato Mineiro, onde estreiam neste final de semana. O único gol da partida foi marcado só no segundo tempo, com atacante uruguaia Wendy, que faz fila e bateu forte para abrir o placar em Alagoinha (BA), palco do jogo das oitavas de final.

O Atlético-MG, que subiu para a Série A1 do Campeonato Brasileiro, entrou na competição na segunda rodada, quando derrotou o Paysandu por 4 a 0. Já na terceira rodada, superou o Real Brasília por 2 a 0. As Mulheres de Aço, por sua vez, entraram na terceira rodada, por serem do Brasileiro A1, e eliminaram o Grêmio, por 1 a 0. Depois de terem feito história em se tornarem o primeiro time do nordeste a avançar para o mata-mata do Brasileiro, o Bahia fez história mais uma vez ao se garantir entre os oito melhores times do Brasil.