Racing vence Vélez fora de casa e abre vantagem nas quartas da Libertadores

Único gol da partida foi marcado por Adrián ‘Maravilla’ Martínez, aos oito minutos do segundo tempo; jogo de volta acontece no dia 23 de setembro

Photo by JUAN MABROMATA / AFP Atacante número 09 do Racing, Adrián Martínez, comemora com seus companheiros após marcar o primeiro gol de sua equipe durante a partida de ida das quartas de final da Copa Libertadores entre o Vélez Sarsfield e o Racing no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires



O Racing largou na frente nas quartas de final da Copa Libertadores 2025. Jogando no estádio José Amalfitani, em Liniers, a equipe de Avellaneda derrotou o Vélez Sársfield por 1 a 0, na noite desta segunda-feira (15), e levou a vantagem para o duelo de volta. O único gol da partida foi marcado por Adrián “Maravilla” Martínez, aos oito minutos do segundo tempo. O atacante aproveitou boa jogada ofensiva para balançar a rede e confirmar a vitória da “Academia”.

O cenário do jogo ficou ainda mais favorável ao Racing após a expulsão de Lisandro Magallán, do Vélez, aos 43 minutos do primeiro tempo. O zagueiro recebeu o segundo cartão amarelo e deixou os donos da casa com um a menos durante todo o segundo tempo.

Mesmo em desvantagem numérica, o Vélez tentou reagir. A equipe chegou a empatar com Aarón Quirós, mas o lance foi anulado após revisão do VAR, que confirmou que a bola havia saído pela linha de fundo antes da conclusão da jogada. Com maior posse de bola, cerca de 52%,vos anfitriões pressionaram, mas esbarraram na solidez defensiva do time visitante.

