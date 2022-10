Copa do Brasil: Flamengo divulga lista de relacionados para final contra o Corinthians; veja

A principal ausência na lista de Dorival Júnior é o meio-campista João Gomes, suspenso pelo acúmulo de cartões

WANDERSON OLIVEIRA/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO Arrascaeta e Fagner disputando bola em Flamengo x Corinthians



O Flamengo divulgou a lista de relacionados para a grande decisão da Copa do Brasil, diante do Corinthians, nesta quarta-feira, 19 – a bola rola no Maracanã a partir das 21h45 (de Brasília). A principal ausência na lista de Dorival Júnior é o meio-campista João Gomes, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Bruno Henrique e Rodrigo Caio, ainda se recuperando de lesões, também são baixas para o duelo. Já o lateral Varela, contratado na metade da temporada, está fora do banco de reservas por opção técnica. Desta forma, a equipe flamenguista deve entrar em campo com: Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, Arturo Vidal, De Arrascaeta e Everton Ribeiro; Gabriel Barbosa e Pedro.