Copa do Brasil: Flamengo perde por 2 a 0 para o Maringá em primeiro jogo sem Vítor Pereira

Rubro-negro fez jogo ruim no Paraná e precisa vencer por dois gols de diferença na volta para se classificar às oitavas

ODAIR SILVA/UAI FOTO/ESTADÃO CONTEÚDO Flamengo apresentou futebol ruim e precisa se esforçar na volta para se classificar



O Flamengo segue em má fase. Nesta quinta-feira, 13, o rubro-negro perdeu para o Maringá por 2 a 0 em sua estreia na Copa do Brasil. A partida de volta está marcada para dia 26 de abril, no Maracanã. No primeiro jogo depois da demissão do técnico Vítor Pereira, o Flamengo apresentou um futebol muito ruim. A partida no estádio Willie Davids teve total domínio dos donos da casa, que começaram bem a partida e depois os cariocas nivelaram. Porém, o Flamengo tinha dificuldades de tocar a bola e de chegar com perigo ao ataque. Assim, aos 37 minutos, em transição rápida do ataque à defesa, Raphinha cruzou e Bianqui cabeceou para as redes, abrindo o placar. No segundo tempo, a equipe continuou em cima e aos 15 minutos, Serginho apareceu sozinho pela esquerda e empurrou para dentro do gol. Sem criatividade, o Flamengo não conseguiu balançar as redes e precisará vencer por dois gols de diferença para se classificar às oitavas de final.