Liga Europa: Goleiro da Juventus sente dor no peito e sai chorando de campo

Wojciech Szczesny pediu atendimento no primeiro tempo contra o Sporting e foi encaminhado ao hospital

EFE/EPA/Alessandro Di Marco Szczesny foi substituído no fim do primeiro tempo e foi encaminhado ao hospital



O goleiro polonês Wojciech Szczesny, que atua na Juventus de Turim-ITA, deu um susto nos torcedores nesta quinta-feira, 13. O goleiro sentiu dores no peito no fim do primeiro tempo de jogo contra o Sporting, pelas quartas de final da Liga Europa, e precisou ser atendido. Como é de praxe, a transmissão televisiva não focou muito no atendimento, mas foi possível ver Szczesny colocando a mão do peito e conversando com os médicos. Ele precisou ser substituído e saiu de campo chorando. No banco de reservas, foi consolado por Bonucci. Segundo o jornalista Romeo Agresti, setorista da Juventus, Szczesny teve palpitações e foi encaminhado ao hospital. Ele realizou um eletrocardiograma que não mostrou alterações. Ele está bem e deve estar no time titular no jogo de volta na próxima quinta-feira.