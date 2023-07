Copa do Brasil: São Paulo e Palmeiras têm desfalques de peso para primeiro jogo das quartas de final; confira

Partida de ida está marcada para as 19h30 desta quarta-feira, 5, no Morumbi

VICTOR MONTEIRO /UAI FOTO/ESTADÃO CONTEÚDO São Paulo e Palmeiras vão disputar as quartas de final da Copa do Brasil



São Paulo e Palmeiras se enfrentam pela rodada de ida das quartas de final da Copa do Brasil, a partir das 19h30 (de Brasília) desta quarta-feira, 5. Apesar da importância deste Choque-Rei, os rivais não terão peças importantes para o confronto marcado para o Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi. Do lado são-paulino, o técnico Dorival Júnior terá até 12 desfalques, sendo o atacante Jonathan Calleri o principal. Com um problema nas costas sofrido na vitória sobre o Tigre, na semana passada, o argentino não reúne condições de partida. Além do centroavante, Nahuel Ferraresi, Lucas Beraldo, Igor Vinícius, Welington, Moreira, Talles, Giuliano Galoppo, Michel Araújo e Erison estão com problemas físicos – o último ainda tem chances de ser relacionado. O lateral direito Raí Ramos, por sua vez, não poderá participar do duelo porque já defendeu o Ituano no torneio. Por fim, Alexandre Pato está em fase final de recuperação e só deve reestrear no próximo domingo, diante do Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão.

O Palmeiras, por outro lado, não tem um número tão expressivo de jogadores fora de combate. Ainda assim, Abel Ferreira não poderá contar com os titulares Zé Rafael, Rony e Artur. Os dois primeiros estão entregues ao departamento médico, enquanto o terceiro também não pode disputar a Copa do Brasil por já ter vestido a camisa do Bragantino na competição. Além do trio, o meio-campista Jaílson também está fora. Desta forma, o São Paulo deve ser escalado com: Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Caio Paulista; Pablo Maia, Gabriel Neves, Rodrigo Nestor e Wellington Rato (Alisson ou Rodriguinho); Luciano e Juan. Já o Verdão tem o provável time com: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Luan (Murilo) e Piquerez; Richard Ríos (Luan), Gabriel Menino e Raphael Veiga; Luís Guilherme (Breno Lopes), Dudu e Rony (Endrick).