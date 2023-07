Diretor do São Paulo confirma data de reestreia de Pato e fala sobre possível saída de Pablo Maia

Carlos Belmonte ainda revelou que o atacante Jonathan Calleri não deve estar à disposição do Tricolor contra o Palmeiras, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil

Reprodução/São Paulo FC Play Alexandre Pato durante apresentação no São Paulo



A terceira passagem de Alexandre Pato pelo São Paulo deve começar no próximo domingo, 9, diante do Red Bull Bragantino, no Nabi Abi Chedid, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. De acordo com Carlos Belmonte, diretor de futebol do Tricolor, o atacante deve ser relacionado pelo técnico Dorival Júnior para o embate diante do Massa Bruta. Sem entrar em campo desde agosto do ano passado, o jogador está recuperado de uma lesão no ligamento cruzado anterior e já reúne condições de jogo. “Hoje, inclusive, ele fez um golaço no treinamento”, revelou o cartola são-paulino, em entrevista ao podcast “Camisa 21”, nesta segunda-feira, 3.

Na entrevista, Carlos Belmonte também falou sobre a movimentação do São Paulo no mercado da bola. Segundo o dirigente, mais do que tentar novas contratações, a cúpula são-paulina vai priorizar manter os principais jogadores do elenco. Em crise financeira, a direção não descarta fazer negócios, mas busca a permanência de atletas importantes, como o meio-campista Pablo Maia. Especulado no futebol europeu, o volante revelado em Cotia é um dos destaques do Tricolor na temporada e vem despertando interesses de clubes ingleses. De acordo com Belmonte, a ideia é vendê-lo apenas em 2024.

O São Paulo volta a campo nesta quarta-feira, 5, para enfrentar o Palmeiras, no Morumbi, pela rodada de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Para o duelo, a ausência do atacante Jonathan Calleri é praticamente certa. Segundo Belmonte, o centroavante está “treinando em quatro períodos” para tentar se recuperar de uma lesão nas costas, sofrida na vitória sobre o Tigre, na semana passada. A expectativa de retornar na próxima, entretanto, é baixa. Além do argentino, o zagueiro Lucas Beraldo também será desfalque por motivos físicos. Nahuel Ferraresi, Welington, Igor Vinícius, Moreira, Giuliano Galoppo, Talles, Michel Araújo e Erison completam a lista de baixas.