Copa do Mundo 2026 terá duas pausas para hidratação em todos os jogos

Não haverá restrições de temperatura mínima para o intervalo ser aplicado

  • Por Jovem Pan
  • 08/12/2025 15h54 - Atualizado em 08/12/2025 15h56
Mandel Ngan/Pool/AFP Uma imagem mostra os grupos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K e L durante o sorteio da Copa do Mundo A nova medida busca maximizar o rendimento dos times e priorizar a saúde dos jogadores

A Fifa anunciou durante a Reunião Mundial de Emissoras, realizada em Washington, D.C., que instituirá “pausas de hidratação” em todas as partidas da Copa do Mundo de 2026. Visando o bem-estar dos jogadores, a federação resolveu trazer de volta a medida utilizada no Mundial de Clubes de 2025, já que o torneio mundial acontecerá durante o verão nos Estados Unidos, Canadá e México.

Em todos os jogos, os árbitros irão interromper o confronto aos 22 minutos de cada tempo para permitir que os atletas se reidratem. Não haverá restrições de temperatura mínima para a pausa ser aplicada e cada arbitragem deve decidir a forma mais eficaz e justa para aplicar o pequeno intervalo de três minutos.

“Obviamente, se houver uma lesão (paralisação) no momento do 20º ou 21º minuto e ela persistir, isso será resolvido imediatamente com o árbitro”, ressaltou Manolo Zubiria, Diretor de Torneios dos EUA.

Assim como o calendário, a nova medida busca maximizar o rendimento dos times e priorizar a saúde dos jogadores ao longo do campeonato. A Fifa garantiu que a ação foi discutida com um comitê técnico e reaplicada com base no bom funcionamento que teve durante o Mundial de Clubes, realizado na mesma época nos EUA.

A Copa do Mundo de 2026 está prevista para iniciar em 11 de junho, na Cidade do México, com a partida entre México e África do Sul. Com os grupos já sorteados, restam apenas as seis vagas decididas pela repescagem oficial em março do próximo ano.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nátaly Tenório

