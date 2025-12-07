Internacional se salva na última rodada; Fortaleza e Ceará caem

Santos e Vitória também continuam na Série A do Brasileirão; Sport e Juventude fecham o Z4

LUIZ ERBES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Internacional venceu o Bragantino por 3 a 1



O fim de semana de encerramento do Campeonato Brasileiro foi de grandes emoções. No lado de baixo da tabela. Sport, Juventude, Fortaleza e Ceará jogarão a Série B em 2026. Com o campeão Flamengo já tendo decido sua vida na última rodada, e um G4 que não poderia mais se mexer, todo foco ficou com os desesperados no fim da tabela. O Santos foi o primeiro time a se salvar. Logo no primeiro tempo fez dois gols contra o Cruzeiro, com Thaciano, que não marcava desde a segunda rodada do Brasileiro. O time da baixada não caiu para a Série B com Neymar e venceu por 3 a 0.

Já no Rio Grande do Sul o papo foi diferente. O Internacional só se salvaria depois dos 30 minutos do segundo tempo. Marcando o primeiro gol com Gabriel Mercado em depois de cabeçada, ainda precisaria fazer mais um gol para fazer o saldo suficiente para superar o Fortaleza, que empatava por 2 a 2 com o Botafogo no Nilton Santos. Fez mais dois, com Johan Carbonero e Alan Patrick e, apesar do belo gol feito por John John, o time de Abel Braga continua na Série A. Internacional 3, Bragantino 1.

O Leão, que acabou o primeiro tempo vencendo o Fogão, desmontou no segundo tempo, levou a virada e perdeu por 4 a 2. O Fortaleza volta a Série B depois de subir em 2019, depois de ter caído pela última vez em 2006. A arrancada de cinco vitórias seguidas não foi suficiente.

O Ceará, que jogava no Castelão contra um misto Palmeiras, também levou uma virada após terminar o primeiro tempo ganhando por 1 a 0. Com gols de Facundo Torres, Sosa e Flaco Lopez, o melancólico time de Abel Ferreira terminou a temporada com uma pequena alegria. O Vozão volta a Série B após subir no ano passado. O Vitória também se salvou ganhando por 1 a 0 do São Paulo com um gol no segundo tempo de Gabriel Baralhas e na frente de 35 mil torcedores no Barradão.