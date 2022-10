Copa do Mundo feminina: Brasil cai em grupo com França e Jamaica, e terá caminho difícil na competição

Terceiro adversário da seleção sairá de vencedor da repescagem; equipe estreia em 24 de julho

Reprodução/ Fifa Sorteio da Copa do Mundo feminina aconteceu na madrugada deste sábado



Na madrugada deste sábado, 22, a Fifa realizou o sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo feminina 2023, que acontecerá entre julho e agosto, na Austrália e Nova Zelândia. No pote 2, a seleção brasileira caiu no Grupo F com França – algoz nas oitavas de final do último Mundial – Jamaica e uma terceira seleção que virá dos playoffs (Taiwan, Papua Nova Guiné, Paraguai ou Panamá). A sequência de jogos também está definida. O Brasil jogará todas as partidas da fase de grupos na Austrália. As brasileiras estreiam no dia 24 de julho, em Adelaide, contra uma das seleções vencedoras do playoff. No dia 29 enfrenta a França, em Brisbane, e no dia 2 de agosto joga contra a Jamaica, em Melbourne. Caso o Brasil se classifique em segundo na chave (o mais lógico) nas oitavas de final o adversário pode ser a Alemanha (bicampeã mundial) e um possível encontro com a Inglaterra (atual campeã da Eurocopa) nas quartas de final. Se passar em primeiro pode pegar Marrocos/Colômbia ou Coreia nas oitavas e nas quartas Dinamarca/China ou vencedor do playoff no Grupo D. Essa é a nona edição do torneio feminino e a primeira vez que o Mundial terá 32 seleções.

Confira todos os grupos da Copa do Mundo de futebol feminino:

GRUPO A

Nova Zelândia

Noruega

Filipinas

Suíça

GRUPO B

Austrália

Irlanda

Nigéria

Canadá

GRUPO C

Espanha

Costa Rica

Zâmbia

Japão

GRUPO D

Inglaterra

playoffs grupo B (Senegal/ Haiti/ Chile)

Dinamarca

China

GRUPO E

Estados Unidos

Vietnã

Holanda

playoffs Grupo A (Camarões/ Tailândia/ Portugal)

Grupo F

França

Jamaica

Brasil

playoffs Grupo C (Taipei chinesa/ Paraguai/Panamá)

GRUPO G

Suécia

África do Sul

Itália

Argentina

GRUPO H

Alemanha

Marrocos

Colômbia

Coreia do Sul