Casemiro marca no fim e United empata com o Chelsea por 1 a 1 no Inglês

Separados por um ponto, os times tentam se firmar no G4 da competição

Reprodução/ Twitter @ManUtd Casemiro marcou o gol do empate para o United aos 49 do segundo tempo



O clássico entre Manchester United e Chelsea reservou toda a emoção para os últimos minutos de partida. Neste sábado, 22, os times se enfrentaram pela 13ª rodada e empataram em 1 a 1 no Stamford Bridge. O primeiro tempo foi intenso, mas não com muitas chances claras de gol. No segundo, as equipes foram para cima, mas somente aos 42 minutos a bola chegou às redes. A arbitragem marcou pênalti para os Blues. Jorginho converteu e abriu o marcador. O que parecia ser uma vitória boa para o Chelsea, terminou em empate quando Casemiro, aos 49 minutos, deixou tudo igual. O resultado mantém os times nos mesmos lugares na tabela. O Chelsea é o 4º, com 21 pontos, e o United o 5º, com 20 pontos. Fora de campo a partida foi marcada pela ausência de Cristiano Ronaldo entre os relacionados. Ele se recusou a entrar no segundo tempo do jogo contra o Tottenham, na última rodada, e abandonou a partida antes do apito final. Os Red Devils colocaram o português para treinar em separado.