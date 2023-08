Copa do Mundo Feminina: confira as seleções classificadas e os confrontos das quartas de final 

Colômbia e França foram as últimas equipes a avançarem de fase do Mundial disputado na Oceania

EFE/EPA/MICHAEL ERREY EDITORIAL França passou por Marrocos nas oitavas de final da Copa do Mundo Feminina



As oitos seleções classificadas às quartas de final da Copa do Mundo Feminina já foram conhecidas. Na manhã desta terça-feira, 8, a Colômbia fez história ao vencer a Jamaica por 1 a 0 e chegar nesta etapa pela primeira vez. Logo na sequência, a França confirmou o favoritismo diante de Marrocos, goleou por 4 a 0 e também avançou. Além dos dos países, Espanha, Holanda, Japão, Suécia, Austrália e Inglaterra também se classificaram no Mundial. Abaixo, confira os confrontos e as datas das próximas partidas do torneio sediado por Austrália e Nova Zelândia. A grande decisão, vale lembrar, está marcada para 20 de agosto.

Quartas de final