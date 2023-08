Tottenham recusa proposta final do Bayern de Munique por Harry Kane

Gigante da Baviera tentará adquirir outro centroavante ainda nesta janela de transferências

Reprodução/ twitter @SpursOfficial Kane celebra gol com a camisa do Tottenham



O Tottenham decidiu recusar a última proposta do Bayern de Munique pelo atacante Harry Kane. De acordo com vários veículos de comunicação da Inglaterra, o clube de Londres não aceitou vender seu principal jogador por 100 milhões de euros (R$ 540 milhões), além de bônus estipulados no acordo. Desta forma, segundo a mídia britânica, o Gigante da Baviera tentará adquirir outro centroavante ainda nesta janela de transferências. O centroavante, por sua vez, ainda não renovou com o time londrino e poderá deixar a equipe de graça já no fim deste ano – seu vínculo é válido até junho de 2024. Revelado nas categorias de base do Tottenham, o atleta foi emprestado para equipes menos da Inglaterra até se firmar no clube, em 2013. Nos últimos dez anos, Harry Kane tornou-se protagonista da equipe londrina, somando 435 jogos, 280 gols e 64 assistências. Apesar da relação com a torcida, ele deseja mudar seus planos e atuar por outro grande time na carreira. Dono de vários recordes pessoas e prêmios individuais, ele ainda não ganhou um título oficial como profissional. Pela seleção inglesa, o atleta participou das últimas duas Copas do Mundo (2018 e 2022), sendo artilheiro do torneio sediado na Rússia. Ele ainda foi vice-campeão da última Eurocopa, amargando a derrota nos pênaltis para a Itália, em Wembley.