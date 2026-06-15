Em sua estreia em Copas, Cabo Verde faz milagre e empata com a favorita Espanha

Jogo desta segunda-feira (15) teve como destaque o goleiro do país africano Vozinha, que fez oito defesas na partida, e terminou eleito o melhor em campo

A Copa do Mundo e suas histórias. Em sua primeira participação no torneio, a seleção de Cabo Verde conseguiu, nesta segunda-feira (15), um empate histórico contra a favorita Espanha, em Atlanta, nos Estados Unidos. Pela primeira rodada do grupo H, as seleções se enfrentaram pela primeira vez na história, no Mercedes-Benz Stadium, e protagonizaram uma partida agitada.

O jogo teve como destaque o goleiro Vozinha, de Cabo Verde, que teve uma atuação excepcional para garantir o primeiro ponto da seleção africana na história das Copas. Vozinha fez oito defesas na partida e terminou eleito pela Fifa como o melhor em campo.

Pelo lado espanhol, o destaque fica para o retorno de Lamine Yamal, que estava sem jogar desde abril. Recuperado de uma lesão na coxa, a joia espanhola fez sua primeira partida em Copas do Mundo, saindo do banco de reservas aos 25 minutos do segundo tempo. Ele teve boas participações pela direita, mas não conseguiu finalizar.

Como foi o jogo

Primeiro tempo

Os primeiros 45 minutos da partida foram de total controle da Espanha, mas com poucas chances de gol. A campeã de 2010 teve 70% da posse de bola, finalizou 13 vezes, mas enfrentou dificuldades para converter essa superioridade em muitas oportunidades. Cabo Verde, que tentou, em alguns momentos, se arriscar em contra-ataques, mas sem sucesso, resistiu à etapa inicial.

A primeira grande chance espanhola aconteceu aos 35 minutos, mas o bandeirinha já havia marcado impedimento em uma finalização de Pedri.

Já aos 38 minutos, a melhor chance. Rodri fez grande jogada e lançou para Cucurella. O lateral-esquero escorou para trás e Ferran Torres chutou no travessão. No rebote, Oyarzabal finalizou e Vozinha fez um milagre.

Aos 44, Cucurella fez mais uma boa jogada e cruzou rasteiro. Ferran Torres chutou de primeira e Vozinha, de novo, fez uma grande defesa.

E o Vozinha não para. Nos acréscimos, Laporte desviou de cabeça e o goleiro de Cabo Verde salvou mais uma na ponta dos dedos.

Segundo tempo

O segundo tempo começou como foi a primeira etapa: Espanha com posse de bola, empurrando Cabo Verde para sua área, enquanto o país africano esperava uma bola para sair em contra-ataque.

Aos 12 minutos, o zagueiro Laporte chutou forte de longe, mas a bola passou por cima do gol.

Já aos 22 minutos, o técnico Luis de la Fuente chamou a joia espanhola Lamine Yamal, que estava sem jogar desde abril por causa de um problema muscular na coxa esquerda. Mas, pouco fez.

Yamal conseguiu fazer algo cinco minutos depois de entrar, quando tocou para Merino que finalizou para Vozinha pegar mais uma.

Já na reta final, aos 44 minutos, Cabo Verde conseguiu escapar em um contra-ataque muito perigoso, que terminou com uma finalização de Kevin Pina. A bola desviou em Olmo e saiu.

Ficha técnica

Placar: Espanha x Cabo Verde

Competição: Copa do Mundo – 1ª rodada da fase de grupos – Grupo H

Local: Mercedes-Benz Stadium – Atlanta, Estados Unidos

Espanha: Unai Simon; Llorente, Laporte, Cubarsi e Cucurella; Fabián Ruiz (Merino), Rodri (Nico Williams), Gavi (Yamal) e Pedri; Ferran Torres (Dani Olmo) e Oyarzabal

Técnico: Luis de la Fuente

Cabo Verde: Vozinha; Steven Moreira, Sidny Cabral (João Paulo), Pico e Diney; Kevin Pina, Laros Duarte (Deroy Duarte), Jamiro Monteiro (Telmo Arcanjo); Jovane Cabral (Willy Semedo); Ryan Mendes e Dailon Livramento (Nuno da Costa).

Técnico: Pedro Leitão Brito