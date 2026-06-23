Cristiano Ronaldo se torna o primeiro jogador a marcar em 6 Copas do Mundo

Com gols marcados em cima do Uzbequistão, CR7 se torna o maior artilheiro da história da Seleção de Portugal

Jogador português Cristiano Ronaldo se torna o primeiro a marcar em seis edições de Copa do Mundo.

Cristiano Ronaldo coloca seu nome na história com mais uma grande marca: se tornar o primeiro jogador de futebol a marcar gol em seis edições diferentes da Copa do Mundo. O atleta português alcançou o feito na partida contra o Uzbequistão nesta terça-feira (23), pelo Grupo K do Mundial de 2026.

Cristiano marcou em sua sexta Copa aos seis minutos do primeiro tempo da segunda partida de Portugal pela fase de grupos. Antes disso, o craque, de 41 anos, já havia balançado as redes em cinco edições: 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022.

Gols marcados pelo CR7

2006 (Alemanha) – 1 gol

2010 (África do Sul) – 1 gol

2014 (Brasil) – 1 gol

2018 (Rússia) – 4 gols

2022 (Catar) – 1 gol

Seleções em que marcou

Irã 1 gol – (2006)

Coreia do Norte 1 gol (2010)

Gana 2 gols (2014 e 2022)

Espanha 3 gols (2018)

Marrocos 1 gol (2018)

Uzbequistão 2 gols (2026)

Com o segundo gol na partida contra o Uzbequistão, CR7 acaba de se tornar o maior artilheiro da história das Copas pela Seleção de Portugal. O camisa 7 chega a dez gols, superando o antigo recorde de Eusébio, que balançou as redes nove vezes.

Com o feito alcançado, marcar em 6 edições de mundiais, Cristiano Ronaldo ultrapassa seu eterno rival, Lionel Messi, único além dele e do goleiro mexicano Guillermo Ochoa a participar de 6 Copas, porém, o craque argentino não chegou a marcar em 2010, na África do Sul.

*com informações da AFP