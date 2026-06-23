Cristiano Ronaldo se torna o primeiro jogador a marcar em 6 Copas do Mundo
Cristiano Ronaldo coloca seu nome na história com mais uma grande marca: se tornar o primeiro jogador de futebol a marcar gol em seis edições diferentes da Copa do Mundo. O atleta português alcançou o feito na partida contra o Uzbequistão nesta terça-feira (23), pelo Grupo K do Mundial de 2026.
Cristiano marcou em sua sexta Copa aos seis minutos do primeiro tempo da segunda partida de Portugal pela fase de grupos. Antes disso, o craque, de 41 anos, já havia balançado as redes em cinco edições: 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022.
Gols marcados pelo CR7
- 2006 (Alemanha) – 1 gol
- 2010 (África do Sul) – 1 gol
- 2014 (Brasil) – 1 gol
- 2018 (Rússia) – 4 gols
- 2022 (Catar) – 1 gol
Seleções em que marcou
- Irã 1 gol – (2006)
- Coreia do Norte 1 gol (2010)
- Gana 2 gols (2014 e 2022)
- Espanha 3 gols (2018)
- Marrocos 1 gol (2018)
- Uzbequistão 2 gols (2026)
Com o segundo gol na partida contra o Uzbequistão, CR7 acaba de se tornar o maior artilheiro da história das Copas pela Seleção de Portugal. O camisa 7 chega a dez gols, superando o antigo recorde de Eusébio, que balançou as redes nove vezes.
Com o feito alcançado, marcar em 6 edições de mundiais, Cristiano Ronaldo ultrapassa seu eterno rival, Lionel Messi, único além dele e do goleiro mexicano Guillermo Ochoa a participar de 6 Copas, porém, o craque argentino não chegou a marcar em 2010, na África do Sul.
*com informações da AFP