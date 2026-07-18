Messi comenta foto em que aparece dando banho em Yamal quando espanhol era bebê

Os dois vão disputar a taça da Copa do Mundo no domingo (19)

O ídolo argentino Lionel Messi comentou, na sexta-feira (17), sobre a repercussão da foto em que ele aparece dando banho no craque espanhol Lamine Yamal, quando o jovem jogador ainda era um bebê. Os dois vão disputar a taça da Copa do Mundo no domingo (19).

“Olhar essa foto é uma loucura porque, afinal, assim é a vida, não? Fiz uma foto com ele quando era um bebê, e hoje estamos os dois disputando uma Copa do Mundo”, disse o atual campeão mundial, durante um festival de esportes que acontece em Nova York.

“Bom, Lamine é um grande jogador, a quem acompanho de perto, porque joga em um time que eu amo [Barcelona]. Sempre o desejo o melhor e quero sempre o melhor. […] É um dos melhores jogadores do mundo neste momento, sem dúvidas, e desejo a ele muita sorte porque ele vem do Barcelona também. E, bem, nós tentaremos fazer uma boa partida para que ele não tenha sua melhor versão, embora seja difícil”, acrescentou Messi.

História da foto

O registro foi feito em 2008, em uma campanha solidária para um calendário em parceria do jornal catalão Diario SPORT, do Barcelona e da UNICEF. O então diretor promocional do jornal, Oriol Canals, relembrou a história em entrevista ao próprio periódico em 2025.

“É como se o Michael Jordan estivesse dando banho em LeBron James. É insano”, disse. “Digamos que eu organizei tudo”, disse, completando sobre como a foto se deu, explicando que a participação de Yamal se deu por meio de um programa da UNICEF.

A parceira também envolvia a Casal del Infants del Raval, um projeto socioeducativo que apoia crianças em situação de vulnerabilidade do bairro de Raval, em Barcelona.

Jogadores como Ronaldinho, Puyol, Eto’o e Thierry Henry participaram das campanhas, de maneira voluntária. Filho de pai marroquino e mãe da Guiné Equatorial, Yamal foi criado em Rocafonda, bairro humilde de Mataró, a 30 km de Barcelona.