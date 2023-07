Copa feminina: arbitragem brasileira é escalada para Coreia do Sul x Marrocos

Edina Alves, Neuza Back e Leila Cruz farão seu segundo jogo no Mundial da Austrália e Nova Zelândia

DAVID GRAY / AFP Edina Alves participou do jogo de estreia da Austrália na Copa



A árbitra brasileira Edina Alves e as assistentes Neuza Back e Leila Cruz foram escaladas pela Fifa para trabalhar no jogo entre Coreia do Sul x Marrocos, no próximo domingo, dia 30, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo feminina. A quarta árbitra será Marianela Araya, da Costa Rica. O duelo é válido pelo Grupo H e ambas as equipes perderam no primeiro jogo e precisam vencer para manter alguma chance de avançar de fase. Colômbia e Alemanha fazem o outro jogo da chave. Diferente da primeira rodada, a Fifa não indica antecipadamente quem estará no VAR. O trio brasileiro trabalhou no jogo de estreia entre Austrália e Irlanda, tendo bom desempenho.