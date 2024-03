Copa Libertadores 2024: confira como ficaram os grupos após o sorteio

Fase de grupos da Libertadores será disputada em um período curto, de abril a maio, e retorna com as oitavas de final em agosto; Brasil tem sete representantes

A Conmebol sorteou nesta segunda-feira, 18, em sua sede em Luque, no Paraguai, os grupos da Copa Libertadores da América. O Brasil tem sete representantes: Fluminense, Palmeiras, São Paulo, Grêmio, Atlético-MG, Flamengo e Botafogo, cinco deles cabeças de suas chaves. O País ganhou a mais importante competição do continente nos últimos cinco anos. Cada time fará seis jogos nessa primeira fase, os dois primeiros colocados avançam para as oitavas, enquanto o terceiro vai para os playoffs da Sul-Americana. Datas, horários e a emissora que fará a transmissão de cada partida ainda serão definidos pela Conmebol nos próximos dias.

A final da competição neste ano será disputada em Buenos Aires, na Argentina. Essa será a primeira vez que a capital argentina receberá o evento desde que a decisão passou a ser disputada em jogo único. Ainda não foi divulgado qual estádio será escolhido. A tendência é de que o Monu mental de Núñez, estádio do River Plate que passou por uma reforma e agora tem capacidade para 85 mil pessoas, seja o palco da grande decisão, marcada para 30 de novembro, um sábado. A fase de grupos da Libertadores será disputada em um período curto, de abril a maio. O torneio será paralisado durante a disputada da Copa América e dos Jogos Olímpicos e retorna com as oitavas de final em agosto.

Confira os grupos da Libertadores 2024

Grupo A: Fluminense, Cerro Porteño-PAR, Allianza Lima-PER e Colo Colo-CHI

Grupo B: São Paulo, Barcelona-EQU, Talleres-ARG e Cobresal-CHI

Grupo C: Grêmio, Estudiantes-ARG, The Strongest-BOL e Huachipato-CHI

Grupo D: LDU-EQU, Junior Barranquila-COL, Universitario-PER e Botafogo

Grupo E: Flamengo, Bolivar-BOL, Millionarios-COL e Palestino-CHI

Grupo F: Palmeiras, Independiente del Valle-EQU, San Lorenzo-ARG e Liverpool-URU

Grupo G: Peñarol-URU, Atlético Mineiro, Rosario Central-ARG e Caracas-VEN

Grupo H: River Plate-ARG, Libertad-PAR, Deportivo Táchira-VEN e Nacional-URU

