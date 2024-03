Copa Sul-Americana 2024: confira como ficaram os grupos após o sorteio

Brasil terá sete representantes disputando a competição; apenas o primeiro colocado de cada grupo avança para as oitavas

Reprodução/Twitter/@Sudamericana Taça da Copa Sul-Americana 2023



Foi definido nesta segunda-feira, 18, os grupos da Copa Sul-Americana, competição que tem Red Bull Bragantino, Athletico-PR, Internacional, Fortaleza, Cuiabá, Corinthians e Cruzeiro, como representantes brasileiros. O sorteio foi realizado pela Conmebol em Luque, no Paraguai, sede da entidade, e contou com a presença de representantes das equipes que disputarão essa etapa. Seguindo o mesmo modelo do ano passado, apenas o primeiro colocado de cada grupo avança na competição, aquele que ficar em segundo lugar enfrentará o terceiro colocado dos grupos da Libertadores para decidir o seu destino na competição internacional.

Corinthians e Fortaleza foram os brasileiros que caíram nos grupos mais complicados e vão ter que lutar para avançar na competição. Uma vantagem para o alvinegro, é que ele terá uma logística facilitada, com viagens mais curtas. Nesta primeira fase, cada equipe fará seis jogos, sendo três como mandantes e outros três como visitantes. Datas, horários e a emissora que fará a transmissão de cada partida ainda serão definidos pela Conmebol nos próximos dias. A final da Copa Sul-Americana ainda não tem local definido. A decisão está programada para acontecer no dia 23 de novembro.

Confira os grupos da Sul-Americana 2024