Lesionado, Messi é cortado e desfalca Argentina contra El Salvador e Costa Rica

A Associação de Futebol Argentino (AFA) anunciou o corte de Lionel Messi, com uma lesão muscular na perna direita, dos amistosos com El Salvador, na sexta-feira, e Costa Rica, no dia 26. Ele se machucou no jogo do Inter Miami contra o Nashville, na quarta-feira, pela Concacaf Champions. O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, não divulgou um substituto para o camisa 10. Aos 36 anos, Messi participou de cinco das sete partidas oficiais do Inter Miami nesta temporada. Pela Major League Soccer (MLS), ele disputou três jogos, atuando todo o tempo, e marcou três gols. Na Concacaf Champions, ele atuou nos 90 minutos da partida de ida das oitavas de final contra o Nashville e quase 50 minutos do jogo de volta antes de deixar o campo. Nas duas partidas, ele marcou.

De acordo com a imprensa argentina, não foi definido se o meia viajará para Filadélfia para encontrar seus companheiros de seleção ou continuará o tratamento na Flórida. O ideal seria não perder tempo com viagem, mas o jogador demonstrou interesse em se juntar à seleção. Classificado para as quartas de final da Concacaf Champions, o Inter Miami enfrenta agora o Monterrey. Até a Copa América, que começa no dia 20 de junho, Messi pode entrar em campo pelo Inter Miami em 15 jogos, se seu time avançar no torneio continental.