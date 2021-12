Torcida do Corinthians esgota os 40 mil ingressos da final do Paulistão feminino

Jogo contra o São Paulo acontece nesta quarta-feira, 8, na Neo Química Arena às 21h; no jogo de ida o SPFC venceu por 1 a 0

Divulgação/Conmebol Time do Corinthians busca inédita tríplice coroa no futebol feminino



Nesta quarta-feira, dia 8, o Corinthians receberá o São Paulo, na Neo Química Arena, às 21h (horário de Brasília), para a disputa do jogo de volta da final do Campeonato Paulista feminino. De início o jogo seria realizado na Arena Barueri, mas depois de muita reclamação da torcida, o clube mudou o local. Na noite desta terça-feira, 7, o Corinthians informou que todos os 40 mil ingressos disponibilizados foram reservados pela Fiel, que almeja o recorde de público do futebol feminino do país. O maior público registrado foi na final de 2019 com 28.862 pessoas.

O time de Arthur Elias busca a inédita tríplice coroa. Em setembro, o Corinthians ganhou o Campeonato Brasileiro e, em novembro, a Copa Libertadores, de forma invicta. O jogo de ida do Estadual terminou em 1 a 0 para as são paulinas. Se o Alvinegro devolver a derrota com diferença de um gol, a decisão do título será nos pênaltis. O título irá para o Parque São Jorge se o Timão bater o rival por pelo menos dois gols de diferença. A partida será transmitida pelo canal SporTV, pelos streamings elevensports.com.br e Paulistão Play, e no canal do YouTube da Federação Paulista de Futebol.