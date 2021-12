Atlético de Madrid vence Porto por 3 a 1 e avança na Champions; Milan é eliminado

Griezmann, Correa e De Paul confirmaram a equipe espanhola nas oitavas; Liverpool avançou em 1º no Grupo B

Reprodução/ Twitter Champions League Griezmann marcou o primeiro gol da partida



O Grupo B da Liga dos Campeões 2021/22 teve emoção até a última rodada. Porto, Milan e Atlético de Madrid entraram em campo nesta terça-feira, 7, com chances de classificação às oitavas em segundo na chave, e o time de Diego Simeone saiu do último lugar para confirmar a vaga. Em segundo, o Porto recebeu o Atlético, no Estádio do Dragão, e precisava vencer, mas perdeu por 3 a 1. O primeiro tempo foi de domínio dos portugueses, que tiveram algumas chances de abrir o placar. O Atlético perdeu Luis Suárez aos 13 minutos, lesionado, e teve muita dificuldade de criação no meio. Porém, a melhor oportunidade foi do time cochonero com Griezmann ‘furando’ lance que o gol estava aberto. Na volta do intervalo, o Porto continuou mais ligado e assustou Oblak, mas aos 10 minutos, Griezmann apareceu por trás da defesa em cobrança de escanteio e empurrou para as redes, abrindo o placar. O jogo ficou quente e aos 21 minutos, Carrasco foi expulso por confusão na lateral. O jogo ficou paralisado por três minutos.

No lance seguinte, Wendel também foi expulso por um lance parecido. Nova confusão começou e a partida ficou paralisada por mais alguns minutos. No restante do tempo regulamentar, o Porto foi pra cima, mas aos 44, Correa chutou cruzado e fez o segundo. Nos acréscimos, De Paul ainda fez o terceiro e o Porto diminuiu de pênalti. Sendo assim, a equipe portuguesa irá disputar a Liga Europa. No outro jogo do grupo, o Milan enfrentou o Liverpool, no San Siro, e perdeu por 2 a 1, acabando eliminado da competição. O primeiro gol foi dos donos da casa, com Tomori aos 29 minutos. Porém, Salah deixou tudo igual aos 36 depois de aproveitar rebote do goleiro Maignan. No segundo tempo, aos 10 minutos, Origi virou o placar para os ingleses.