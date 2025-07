Corinthians arrisca titulares para buscar empate por 1 a 1 contra o Botafogo pelo Brasileirão

O resultado deixa os corintianos com 21 pontos, na oitava posição, enquanto os botafoguenses somam 26 e estão no quinto lugar; ao final do jogo, houve vaias dos torcedores locais

ALEXANDRE BRUM/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Breno Bidon cruzou, e a bola sobrou para Memphis Depay, que chutou forte e empatou o jogo



O Corinthians correu atrás de um empate por 1 a 1 contra o Botafogo pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Engenhão, no Rio. O resultado deixa os corintianos com 21 pontos, na oitava posição. Os botafoguenses somam 26 e estão no quinto lugar. Ao final do jogo, houve vaias dos torcedores locais.

O time de Davide Ancelotti amassou os visitantes durante todo o primeiro tempo, abrindo o placar, com Arthur Cabral, e até deixando de matar o jogo em novas chances. A aposta de Dorival Júnior foi alta, convocando os titulares para entrar no segundo tempo. Deu certo quando Memphis Depay finalmente empatou.

Agora o Corinthians se volta totalmente para o clássico contra o Palmeiras, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O dérbi será na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. Na terça, pela mesma competição, o Botafogo recebe o Red Bull Bragantino, às 19h.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Dorival precisou passar, logo cedo, orientações sobre a saída de bola. Os corintianos tinham dificuldades nos poucos momentos em que detinham a posse. Já o Botafogo era rico em paciência para trocar passes. Montoro serviu como um desafogo individual, com belo controle de bola e aguentando pancadas dos adversários para protegê-la.

Tamanha a calma dos botafoguenses é ilustrada na minutagem da primeira finalização que exigiu o trabalho de Hugo Souza. Somente aos 18 minutos o goleiro precisou intervir em chute de Correa. Não era preciso o dom da clarividência para saber que mais finalizações viriam. O Corinthians se defendia com quase todos os jogadores, mas sem conseguir segurar o Botafogo.

Aos 24 minutos, então, o placar foi aberto. Mateo Ponte cruzou pela direita, Nathan Fernandes encostou de cabeça, e Arthur Cabral cabeceou para o fundo das redes. O Corinthians só conseguiu tentar algo no final da primeira etapa, mais por o Botafogo reduzir o ritmo do que por qualidade do time paulista. Tamanha foi a precariedade do Corinthians no primeiro tempo, que Dorival promoveu quatro trocas no intervalo. O destaque foi para o retorno de Yuri Alberto, recuperado de lesão na coluna.

Apesar de o Botafogo ter começado a segunda etapa com pressão, o Corinthians agora conseguia responder. Breno Bidon bateu próximo da trave em lance criado por Yuri Alberto e Talles Magno. Davide Ancelotti respondeu com Santi Rodríguez e Savarino. A partida era outra. A metade inicial do primeiro tempo indicava um inevitável gol botafoguense. Agora, parecia possível um empate corintiano.

Yuri Alberto foi quem teve a melhor chance, aos 29 minutos. O camisa 9 recebeu belo passe de Raniele nas costas da defesa, mas tirou demais de John, e a bola foi para fora. Conforme o tempo passava, a aposta de Dorival em colocar os titulares parecia mais arriscada, já que o resultado não vinha. Mas deu certo. Breno Bidon cruzou, e a bola sobrou para Memphis Depay. O holandês chutou forte e empatou o jogo.

A partida empatada ganhou ritmo mais acelerado, já nos minutos finais. A torcida botafoguense passou a chiar diante da vitória que escapava. Seria pior com uma virada corintiana. E isso poderia ter acontecido em contra-ataque de quatro jogadores do Corinthians contra três botafoguenses, mas Carillo passou errado

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 1 X 1 CORINTHIANS

BOTAFOGO – John; Mateo Ponte (Vitinho), Kaio Fernando, Alexander Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Allan, Newton, Nathan Fernandes (Santiago Rodríguez) e Montoro (Jordan Barrera); Savarino e Joaquín Correa (Savarino). Técnico: Davide Ancelotti

– John; Mateo Ponte (Vitinho), Kaio Fernando, Alexander Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Allan, Newton, Nathan Fernandes (Santiago Rodríguez) e Montoro (Jordan Barrera); Savarino e Joaquín Correa (Savarino). Davide Ancelotti CORINTHIANS – Hugo Souza; Léo Mana (Matheuzinho), João Pedro, Cacá e Angileri; Raniele, Charles (Memphis Depay), Luiz Gustavo Bahia (Breno Bidon) e Carrillo; Talles Magno (Matheus Bidu) e Ángel Romero (Yuri Alberto). Técnico: Dorival Júnior.

– Hugo Souza; Léo Mana (Matheuzinho), João Pedro, Cacá e Angileri; Raniele, Charles (Memphis Depay), Luiz Gustavo Bahia (Breno Bidon) e Carrillo; Talles Magno (Matheus Bidu) e Ángel Romero (Yuri Alberto). Dorival Júnior. GOLS – Arthur Cabral, aos 24 minutos do primeiro tempo; Memphis Depay, aos 37 do segundo.

Arthur Cabral, aos 24 minutos do primeiro tempo; Memphis Depay, aos 37 do segundo. ÁRBITRO – Rodrigo José Pereira de Lima (PE).

– Rodrigo José Pereira de Lima (PE). CARTÕES AMARELOS – Alexander Barboza, Mateo Ponte e Allan (Botafogo) e João Pedro e Angileri (Corinthians).

– Alexander Barboza, Mateo Ponte e Allan (Botafogo) e João Pedro e Angileri (Corinthians). LOCAL – Estádio Nilton Santos, no Rio.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Carolina Ferreira