Corinthians, Avaí e Ferroviária conhecem adversários da Libertadores feminina; veja grupos

Torneio será disputado na Argentina entre os dias 05 e 21 de março

Nesta terça-feira, 23, a Conmebol realizou o sorteio para a fase de grupos da Copa Libertadores da América feminina 2020, que começa no próximo dia 05 de março e vai até o dia 21 de março, na Argentina. Três times brasileiros brigam pelo título: Corinthians, Avaí Kindermann e Ferroviária. O Corinthians é bicampeão do torneio (2017 e 2019), a Ferroviária tem um título (2015) e a equipe catarinense busca seu primeiro título. Ao todo são quatro grupos com quatro times cada, que se enfrentam em turno único. Os dois primeiros de cada chave avançam para a fase seguinte, de quartas de final, também apenas com jogo só de ida.

Confira abaixo todos os grupos da Copa Libertadores feminina 2020:

Grupo A

Corinthians

El Nacional (Equador)

Universitário (Peru)

América de Cali (Colômbia)

Grupo B

Boca Juniors (Argentina)

Santiago Morning (Chile)

Deportivo Trópico (Bolívia)

Avaí Kindermann

Grupo C

Independiente Santa Fé (Colômbia)

Atlético SC (Venezuela)

River Plate (Argentina)

Sol de América (Paraguai)

Grupo D

Ferroviária

Libertad-Limpeño (Paraguai)

Peñarol (Uruguai)

Universidad de Chile (Chile)