Tiger Woods sofre acidente de carro e é hospitalizado em Los Angeles

Os policiais informaram que, devido aos ferimentos, o jogador de golfe foi transferido para um hospital local imediatamente e está passando por uma cirurgia de emergência nas pernas

Reprodução/NBC Tiger Woods sofreu um grave acidente de carro em Los Angeles



Lenda do golfe, Tiger Woods sofreu um grave acidente de carro nesta terça-feira, 23, em Los Angeles, nos Estados Unidos. De acordo com as autoridades locais, o veículo do norte-americano capotou e foi preciso tirá-lo a força do automóvel. Os policiais também informaram que, devido aos ferimentos, o esportista foi transferido para um hospital local imediatamente e está passando por uma cirurgia de emergência nas pernas. Segundo relatos das autoridades, ainda não está claro o que motivou o acidente de Tiger Woods, que estava sozinho em seu carro. Agente da estrela, Mark Steinberg disse que o jogador sofreu “múltiplas lesões nas pernas”, confirmando que ele está passando por um procedimento cirúrgico.

Tiger Woods estava na região para seu torneio anual de golfe Genesis Invitational, no Riviera Country Club, em Pacific Palisades. O acidente, entretanto, não é um episódio isolado na vida do jogador de 45 anos, considerado o melhor de todos os tempos no esporte. Em 2009, ele bateu sua SUV, na Flórida. Já em 2017, ele foi encontrado desacordado dentro do próprio carro após ingerir remédios com efeitos colaterais.