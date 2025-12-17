Em busca do tetracampeonato, Timão recebe o Cruzmaltino na Neo Química Arena no jogo de ida da decisão; cariocas tentam quebrar longo tabu em mata-matas

MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO E THIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Corinthians e Vasco iniciam batalha pelo título da Copa do Brasil



Corinthians e Vasco começam a escrever, na noite desta quarta-feira (17), mais um capítulo decisivo na história do confronto. A partir das 21h30 (de Brasília), a bola rola em São Paulo para o jogo de ida da grande final da Copa do Brasil. Enquanto o Alvinegro paulista mira seu quarto título na competição, o Cruzmaltino sonha com o bicampeonato para coroar a temporada.

Como chegam as equipes

O Corinthians, comandado pelo técnico Dorival Júnior, entrou na competição diretamente na terceira fase (devido à classificação para a Libertadores). Para alcançar a final, o Timão deixou pelo caminho adversários de peso: eliminou o Novorizontino, o rival Palmeiras (nas oitavas), o Athletico-PR (nas quartas) e o Cruzeiro na semifinal. Contra a Raposa, o goleiro Hugo Souza foi o herói, garantindo a vaga nos pênaltis após uma derrota por 2 x 1 no tempo normal.

Do outro lado, o Vasco teve um caminho mais longo, disputando o torneio desde a primeira fase. O time carioca superou União Rondonópolis, Nova Iguaçu, Operário-PR e CSA nas fases iniciais. Nos confrontos decisivos, eliminou o rival Botafogo nas quartas e o Fluminense na semifinal, também decidida nos pênaltis, com brilho do artilheiro Vegetti e do jovem Rayan.

Curiosamente, ambos os clubes fizeram campanhas de recuperação no Campeonato Brasileiro, ocupando posições intermediárias (13º e 14º colocados, respectivamente), o que torna o título da Copa do Brasil a grande prioridade do ano para “salvar” a temporada com uma taça nacional e premiação milionária.

Histórico e tabu

O confronto carrega um peso histórico desfavorável aos cariocas em duelos eliminatórios. O Corinthians defende um tabu de nunca ter sido eliminado pelo Vasco em um mata-mata direto.

O Timão levou a melhor em todos os cinco encontros eliminatórios anteriores:

Copa do Brasil 1995 (Semifinal): Corinthians avançou (e foi campeão);

Mundial de Clubes 2000 (Final): Corinthians campeão nos pênaltis;

Copa Sul-Americana 2006: Corinthians avançou;

Copa do Brasil 2009 (Semifinal): Corinthians avançou (e foi campeão);

Libertadores 2012 (Quartas): Corinthians avançou (e foi campeão);

Na Copa do Brasil, especificamente, são dois confrontos prévios (1995 e 2009), ambos vencidos pelos paulistas, que terminaram com o título alvinegro naquelas edições.

O campeão será conhecido no próximo domingo (21), no Rio de Janeiro.