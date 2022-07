Corinthians encara o Atlético-GO e São Paulo joga contra o América-MG nas quartas da Copa do Brasil

Nos outros confrontos, Flamengo e Athletico-PR disputam no torneio pelo quarto ano consecutivo e Fluminense enfrenta o Fortaleza

Lucas Figueiredo/CBF Sorteio das quartas de final definiu chaveamento do torneio até a final



O sorteio das quartas de final da Copa do Brasil foi realizado nesta terça, 19, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, e definiu que o Corinthians enfrentará o Atlético-GO – quem passar deste confronto, enfrentará o Fortaleza ou Fluminense; enquanto o São Paulo jogará contra o América-MG, e quem avançar terá Flamengo ou Athletico-PR no caminho para a grande decisão, conforme o chaveamento definido. Corinthians, América-MG, Fluminense e Athletico-PR jogarão a segunda partida em seus estádios. O confronto entre Flamengo e Athletico-PR se repete pelo quarto ano consecutivo: os cariocas se classificaram nas oitavas de final em 2020, enquanto os paranaenses levaram a melhor nas quartas em 2019 e na semifinal em 2021. O Corinthians também reencontra o Atlético-GO, que foi seu algoz na terceira fase do torneio em 2021. Os jogos de ida serão nos dias 27 e 28 de julho e os de volta, nos dias 17 e 18 de agosto.