Corinthians faz um bom jogo e vence Botafogo por 2 a 0 no Paulistão

Com gols de Róger Guedes e Adson, time de Fernando Lázaro decidiu a partida no primeiro tempo

ANDRé PERA/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Adson, do Corinthians, comemora após marcar gol na partida entre Corinthians e Botafogo (SP) válida pela sexta rodada do Campeonato Paulista 2023, realizada na Neo Química Arena, na zona leste de São Paulo, na noite deste domingo, 5



O Corinthians venceu com tranquilidade o Botafogo por 2 a 0 neste domingo, 5, no Campeonato Paulista. O time de Fernando Lázaro fez um bom jogo e decidiu a partida no primeiro tempo. Com o resultado, o time chegou a 13 pontos e se mantém na liderança do Grupo C. Róger Guedes e Adson foram os responsáveis pelos gols do timão. Desde o começo o Corinthians foi o melhor, criando boas jogadas e chegando ao gol adversário. Foi assim que eles abriram o placar. Renato Augusto fez uma boa jogada e deu um belo passe para Róger Guedes, que não desperdiçou a oportunidade. O time da casa continuou buscando chances para chegar ao gol, enquanto o Botafogo se concentrava em defender. Deu certo, por um tempo, mas, aos 36 minutos, Adson pressionou o marcador, roubou a bola e acertou um belo chuto de esquerda, ampliando a vantagem. No segundo tempo da partida, o Botafogo saiu mais para o jogo, mas não teve grandes chances e o Corinthians seguia com jogadas encaixadas, o que fez com que seguisse dominando o jogo. Com uma atuação melhor, ficou fácil administrar o placar e garantir a terceira vitória seguida. Na próxima rodada, a equipe enfrenta o São Bernardo, na quinta-feira, às 19h30, fora de casa.