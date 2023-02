São Paulo faz gol nos acréscimos e vence o Santo André no Grande ABC

Tricolor não apresentou um grande futebol, mas martelou no final e conseguiu o triunfo com cabeceio certeiro do argentino Alan Franco

MARCELLO ZAMBRANA/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO O argentino Alan Franco marcou seu primeiro gol pelo São Paulo



O São Paulo não apresentou um futebol exuberante neste domingo, 5, mas saiu do Bruno José Daniel com os três pontos após uma suada vitória sobre o Santo André por 1 a 0, pela sexta rodada do Paulistão. O gol da vitória foi do zagueiro Alan Franco, o primeiro dele pelo clube. Aos 47 minutos do segundo tempo, o argentino se antecipou à zaga andreense e cabeceou com força após Luciano cobrar escanteio. A bola bateu no travessão e morreu no gol do arqueiro Lucas Frigeri, que lamentou demais o vacilo da zaga — ele era o destaque do Ramalhão até então. “Estou muito contente. Mas não escuto nada, a torcida… Não consigo escutar”, declarou Franco, em meio aos festejos da torcida são-paulina. A vitória no Grande ABC foi bastante festejada, pelo elenco e pela arquibancada, porque o Tricolor estava na iminência de entrar em uma crise. Após a derrota no clássico com o Corinthians, um novo tropeço deixaria Rogério Ceni e seus comandados em maus lençóis.

Com 11 pontos, o São Paulo lidera o Grupo B do Campeonato Paulista. Tem três a mais do que o Água Santa, o vice-líder. Se essa posição se mantiver até o final da fase de grupos, as duas equipes se enfrentarão nas quartas de final. Já o Santo André está no disputado Grupo D, o mesmo do Palmeiras. Com 10 pontos conquistados, posiciona-se atrás do Verdão (14) e do São Bernardo (11). Na próxima rodada, o Tricolor enfrentará o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista. A partida está marcada para quarta-feira, 8, às 19h30. O Ramalhão voltará a jogar no Bruno José Daniel, contra o São Bernardo, na quinta, 9. O clássico do ABC começará às 18h.