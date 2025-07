Corinthians informa que lateral Hugo será operado; Maycon tem lesão confirmada

O departamento médico do Corinthians revelou duas baixas para a equipe para as próximas semanas. O lateral-esquerdo Hugo é quem deve ficar fora por mais tempo. O atleta precisará ser submetido a uma cirurgia nesta sexta-feira (18) na região inguinal, em horário não informado pelo clube. Ele já havia sido desfalque na partida contra o Ceará, na noite de quarta-feira (16), em razão de um desconforto na região da virilha.

Exames de imagem detectaram um hérnia inguinal, que teria sido irradiada do músculo adutor da coxa direita. Curiosamente, é o mesmo problema que o zagueiro Gustavo Henrique vinha sofrendo no início da temporada. O defensor foi operado no início de maio. Ele já voltou ao time, mas de forma gradual, sem uma boa sequência de jogos.

O meia Maycon teve lesão muscular confirmada, após ser substituído aos 38 minutos do segundo tempo na última quarta. O volante, que ficou em campo contra o Ceará por apenas 16 minutos, precisou deixar o campo de forma precoce. Exames realizados na quinta (17) confirmaram lesão no músculo posterior da coxa direita.

Nesta sexta, ele vai iniciar tratamento no local. Nos dois casos, o Corinthians evitou apontar um prazo para a recuperação. É certo que ambos não poderão estar à disposição do técnico Dorival Júnior para o clássico com o São Paulo, na noite deste sábado (19), pela 15ª rodada do Brasileirão.

*Com informações do Estadão Conteúdo