Lucas Moura enfrenta o Corinthians? Veja quais as chances de o São Paulo ter seu principal jogador no clássico

Com apenas duas vitórias em 14 rodadas do Brasileirão, o São Paulo trata o clássico contra o Corinthians, no sábado (19), como obrigação. O duelo, válido pela 15ª rodada, é visto como decisivo diante da proximidade da equipe com a zona de rebaixamento e por conta dos desfalques que preocupam o técnico Hernán Crespo. Uma das ausências mais sentidas é a de Lucas Moura. O meia segue em tratamento por um estiramento na cápsula posterior do joelho direito e tem treinado em cronograma específico. Ele não atua desde o dia 7 de maio, quando jogou por 29 minutos contra o Alianza Lima, pela Libertadores.

Questionado sobre a possibilidade de contar com Lucas no clássico, Crespo se irritou: “O médico fala de lesão, a diretoria do mercado e eu falo sobre o time”. A assessoria do clube informou que os médicos não darão entrevistas e considera “muito difícil” que o jogador atue no sábado.

Lucas tem sido decisivo em clássicos recentes contra o Corinthians. Em 2024, marcou dois gols na vitória por 3 a 1 no Paulistão. No Brasileirão de 2023, balançou as redes em ambos os confrontos: 3 a 1 para o São Paulo no Morumbi e empate por 2 a 2 na Neo Química Arena. Seu primeiro gol contra o rival marcou o seu retorno ao clube, em 2023, em vitória por 2 a 0 na Copa do Brasil.

Além da rivalidade, o clássico ganhou ainda mais peso pela má fase do São Paulo. O time não vence desde a 9ª rodada, quando bateu o Grêmio. De lá para cá, foram quatro derrotas e um empate. No campeonato, os únicos triunfos são contra o Santos e o próprio Grêmio — o mesmo número de vitórias de Vitória (17º) e Fortaleza (19º). “É normal estarmos preocupados. Essa é a realidade e precisamos lutar para sair dela. Espero e acredito que vamos sair logo, mas temos de estar prontos para lutar até o fim”, afirmou Crespo.

Após desempenho fraco contra o Flamengo, Crespo promoveu mudanças no jogo seguinte, contra o Red Bull Bragantino. A principal novidade foi o retorno de Luciano, que cumprira suspensão. Ele formou dupla de ataque com André Silva e deu as duas assistências para os gols do artilheiro tricolor no ano, que soma 13 gols na temporada. “Clássico tem um peso maior, claro. Mas a gente entra para vencer todos os jogos. Estamos com o grupo se reforçando, voltando de lesão, e vamos com tudo para tirar o São Paulo dessa situação”, disse André Silva, após o empate desta quarta-feira (16).

No jogo, o São Paulo abriu o placar, mas sofreu a virada e só reagiu no fim. O time oscilou em intensidade, mas mostrou sinais de evolução. “Espero um futebol mais ofensivo, com mais intensidade. Precisamos pontuar em todas as partidas para sair dessa situação incômoda”, concluiu Crespo. Adversário do São Paulo, o Corinthians venceu o Ceará por 1 a 0 fora de casa, encerrando uma sequência de seis jogos sem vitória. Apesar da crise política que afeta o clube nos bastidores, o resultado dá novo fôlego à equipe para o clássico.

