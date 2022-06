Corinthians leva vantagem sobre o Santos em duelos mata-matas; veja retrospecto

Apesar disso, na única vez em que se enfrentaram no torneio da CBF, quem se classificou foi o Peixe

VAN CAMPOS/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Corinthians e Santos vão medir forças nas oitavas de final da Copa do Brasil



Corinthians e Santos começam a disputar uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil 2022 nesta quarta-feira, 22, a partir das 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena – o confronto de volta está marcado para o dia 13 de julho, na Vila Belmiro. Levando em consideração apenas duelos eliminatórios, os rivais já se enfrentaram em 15 ocasiões, com o Timão ganhando dez vezes e o Peixe nas outras cinco. Apesar disso, na única vez em que se enfrentaram no torneio da CBF, quem se classificou foi o Peixe, na mesma fase da edição de 2015.

A maioria dos jogos decisivos entre Corinthians e Santos, é verdade, aconteceu no Campeonato Paulista. Os confrontos mais marcantes, porém, foram protagonizados em outras competições. Em 2002, por exemplo, o time da Baixada Santista conquistou o Brasileiro batendo o rival na decisão, na última edição antes do sistema de pontos corridos ser implantado – as pedaladas de Robinho foram o grande símbolo daquela final. Dez anos depois, o Timão deu o troco ao despachar o Peixe da semifinal de Libertadores, garantindo vaga inédita na finalíssima do torneio da Conmebol – posteriormente, o clube do Parque São Jorge sagrou-se campeão continental com o título sobre o Boca Juniors.

Abaixo, veja o retrospecto de Corinthians x Santos em mata-matas