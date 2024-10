Corinthians mantém patrocinadora máster após autorização da CBF

Novo ofício da confederação abre exceção para que a Esportes da Sorte, filiada à Lotérica Nacional do Rio de Janeiro, não fique restringida apenas ao Estado fluminense

Rodrigo Coca/Agência Corinthians O Timão deve ter o patrocínio no duelo com o Athletico-PR, marcado para a próxima quinta-feira (17), pelo Campeonato Brasileiro



Em mais um capítulo da regulamentação das casas de apostas no Brasil, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) enviou novo ofício aos clubes e federações na quinta-feira, no qual afirma que bets filiadas à Lotérica Nacional do Rio de Janeiro (Loterj) podem manter a publicidade nas camisas dos times e nos campeonatos de futebol no País. Inicialmente, a entidade havia enviado notificação na última semana na qual explicitava que estas marcas ficariam restritas ao âmbito estadual.

A orientação que consta no ofício permite que a Esportes da Sorte, patrocinadora máster de Corinthians e Bahia, além do time feminino do Palmeiras, mantenha seus negócios no futebol. O documento enviado pela CBF aos clubes lista as empresas que têm permissão para operar em âmbito nacional e estadual, mas faz ressalva ao caso das marcas filiadas à Loterj.

Desta forma, o Corinthians deve ter o patrocínio da Esportes da Sorte no duelo com o Athletico-PR, marcado para a próxima quinta-feira (17), pelo Campeonato Brasileiro. O time paranaense também era patrocinado pela casa de apostas, mas rescindiu o vínculo após a empresa não ter sido regulamentada nacionalmente na última semana.

A lista nacional de empresas que podem operar até o dia 31 de dezembro conta com 96 empresas que gerenciam 213 bets. A lista daquelas autorizadas a operar nos Estados contam com 18 empresas É possível consultar todas elas no site do Ministério da Fazenda. Trata-se de um período de adequação. Só a partir de 1º de janeiro que será divulgada a relação definitiva das bets autorizadas a funcionar no País.

O Corinthians não comentou, oficialmente, sobre o tema na última semana. Nesta sexta-feira (11), no entanto, soltou nota em que confirmou que a relação comercial com a Esportes se manterá. Cita também uma “decisão judicial obtida pela parceira, que está sob segredo de justiça”.

“O Sport Club Corinthians Paulista informa que, nos termos da legislação em vigor, está autorizado a seguir com a exposição da marca Esportes da Sorte, conforme contrato atual, que segue sendo integralmente cumprido pelas partes. O Clube está amparado também por uma decisão judicial obtida pela parceira, que está sob segredo de justiça, ratificando a autorização para a publicidade da marca”, diz o clube paulista.

