STJD rejeita pedidos de Vasco e Corinthians e mantém alteração de datas na Copa do Brasil

O STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) negou o pedido de Corinthians e Vasco para reverter a alteração nas datas dos jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil, feitas pela CBF. A mudança foi solicitada por Atlético-MG e Flamengo, que buscavam mais tempo para que seus atletas convocados para a Data Fifa pudessem se recuperar. Com a decisão, as partidas Vasco x Atlético-MG e Corinthians x Flamengo permanecem agendadas para os dias 19 e 20 de outubro, respectivamente.

O julgamento no STJD foi unânime, com os auditores considerando que a CBF possui a prerrogativa de alterar o calendário das competições, mesmo sem a anuência de todos os clubes envolvidos. O relator do processo, Maxwell Borges de Moura Vieira, destacou que a mudança não trouxe prejuízos significativos para os clubes afetados, argumento aceito pelos demais auditores.

Tanto Corinthians quanto Vasco alegaram que a alteração beneficiou seus adversários e que a decisão da CBF infringiu o Regulamento Geral de Competições (RGC) e a Lei Geral do Esporte. Eles se basearam no artigo 11 do RGC, que afirma que a convocação de atletas para seleções nacionais não garante o direito de modificar datas de jogos. Entretanto, o STJD concluiu que a CBF tem autonomia para ajustar o calendário quando necessário, justificando a alteração com base em normas da Conmebol e Fifa. O Vasco chegou a cogitar recorrer à Justiça comum, mas, sem o apoio do Corinthians, é improvável que siga com essa iniciativa.

Publicada por Felipe Dantas

