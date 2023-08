Corinthians marca e empata com Cruzeiro no fim do jogo

Com gol marcado por Mosquito, Timão consegue igualdade no último lance da partida

Gledston Tavares /DiaEsportivo/Estadão Conteúdo 19/08/2023 - Foto: GLEDSTON TAVARES/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO Marlon Xavier, do Cruzeiro, disputa o lance com Ruan Oliveira, do Corinthians, durante partida da 20º rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio do Mineirão



Pela 20° rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians conseguiu empatar em 1 a 1 com o Cruzeiro. O anfitrião começou marcando um gol de Rafael Elias. Mas, no acréscimo do segundo tempo, o Timão alcançou a igualdade com gol de Gustavo Mosquito, que retornou após 10 meses afastado por causa de uma lesão. O Cruzeiro, que estava jogando com o apoio da torcida, começou o jogo tentando pressionar, e conseguiu ao final do primeiro tempo marcar. Já no segundo tempo, o Corinthians conseguiu empatar no ultimo lance da partida, após o cruzamento de Romero para Mosquito.