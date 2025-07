Corinthians treina em dois períodos e Hugo Souza celebra um ano de clube: ‘Primeiro de muitos’

Dorival Júnior abriu o dia com trabalho de força na academia e no gramado; o goleiro participou de todas as atividades

Rodrigo Coca/Agência Corinthians Enquanto o goleiro prevê muitos anos defendendo o Corinthians, o clube vai enxugando seu elenco



O Corinthians deu continuidade nesta quarta-feira (2) aos trabalhos visando o retorno do Brasileirão, diante do Red Bull Bragantino, dia 13 de julho, às 19 horas, na Arena do Corinthians. Aproveitando o tempo livre, Dorival Júnior comandou atividades táticas em dois períodos. O goleiro Hugo Souza teve motivos de comemoração no dia frio na capital: ele completou um ano de clube.

“Fico muito feliz de completar um ano de Corinthians. Que seja o primeiro ano de muitos, se Deus quiser”, celebrou o goleiro, que rapidamente caiu nas graças da torcida e é um dos destaques do atual elenco. “Essa camisa é muito grande. Sou grato demais a este clube, por tudo que fez e faz por mim”, seguiu, frisando a convocação na última data Fifa.

“Me deu oportunidade de estar na seleção brasileira, oportunidade de ser campeão. Cheguei em um momento da minha carreira bem complicado. Eu nem sabia o que seria da minha vida. Hoje, um ano depois, tenho colhido grandes frutos dessa minha decisão. Se tem uma palavra hoje é a de agradecimento”, endossou.

Trabalhando forte para apagar a má impressão dos últimos jogos antes da pausa para o Mundial de Clubes, Dorival Júnior abriu o dia com trabalho de força na academia e no gramado. Após o aquecimento, o técnico comandou atividade de pressão pós-perda e outra de enfrentamento em superioridade. A ideia é sufocar o Red Bull Bragantino pelo retorno das vitórias. À tarde, o elenco realizou um exercício tático coletivo.

Hugo Souza participou de todas as atividades, mas deixou a avaliação dos importantes trabalhos para comemorar sua primeira marca no clube após 63 jogos disputados.

“É uma das grandes marcas que tenho alcançado aqui nesse clube. Só tenho a agradecer a Deus, principalmente, à minha família, aos meus amigos, às pessoas que me ajudaram nesse processo, às pessoas que eu amo”, afirmou. “Sou grato demais ao clube e à torcida, todos que me acolheram e deram oportunidade de estar aqui. Dia a dia eu tenho conseguido construir uma história aqui dentro. Espero que seja uma linda história, cada vez mais. É um sentimento de felicidade”, concluiu.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Enquanto o goleiro prevê muitos anos defendendo o Corinthians, o clube vai enxugando seu elenco. Após empréstimo de Alex Santana ao Grêmio e rescisão amigável com Igor Coronado, a bola da vez é a saída do lateral-esquerdo equatoriano Diego Palácios. Fora dos planos de Dorival Júnior, o jogador pode ir para o Austin, dos Estados Unidos. O volante Charles, o lateral-direito Léo Maná, o goleiro Matheus Donelli também não caíram da graça do treinador e devem buscar nova casa.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nátaly Tenório