Corinthians vence Atlético-GO por 3 a 0 na estreia sem brilho de Memphis Depay no Brasileirão

Ángel Romero, do Corinthians, comemora o seu gol na partida contra o Atlético Goianiense válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro

O Corinthians teve uma tarde perfeita neste sábado (21) ao conquistar a segunda vitória seguida no Brasileirão e derrotar com facilidade o Atlético-GO por 3 a 0, com estreia de Memphis Depay, seu mais importante e midiático reforço. No duelo da 27ª rodada, o holandês, ainda em busca de sua melhor forma, teve cerca de 30 minutos em campo e não brilhou. O protagonista da partida foi Ángel Romero, autor de dois gols. Rodrigo Garro foi o outro corintiano a ir às redes na Neo Química Arena.

Depay começou o jogo no banco e entrou no segundo tempo, aos 22 minutos. Ainda sem o ritmo ideal de jogo, se movimentou bastante e foi sempre procurado pelos seus companheiros. Ele teve uma oportunidade clara de marcar, mas parou no goleiro do rival de Goiânia. Não fez falta porque o time, entrosado, superou sem dificuldades o Atlético.

São 28 pontos para o Corinthians, que experimenta a sua melhor fase em 2024. Forte e bem nas Copas, o time engatou a segunda vitória seguida no Brasileirão e mostrou que, com reforços e entrosado, não deve demorar a abrir distância da zona de rebaixamento. No momento, porém, segue no grupo dos quatro que caem. É o 17º e vê embolar a briga contra a degola. Afundado na lanterna, o Atlético-GO não tem exibido capacidade de reagir. Tem apenas 18 pontos e está a dez do primeiro fora da zona do rebaixamento.

Os mais de 40 mil corintianos ansiosos para ver Memphis Depay e seu time ganhar cantaram alto desde o começo, mas foi só no fim do primeiro tempo que puderam festejar. Depois de 45 minutos monótonos e em que sobraram erros, sobretudo de passe, o time alvinegro acordou nos acréscimos para dar alegria à torcida.

Ángel Romero perdeu três oportunidades e já estava sendo pressionado pela torcida até se redimir e ir às redes nos acréscimos do primeiro tempo. Ele tentou de fora da área, de calcanhar e até furou antes de marcar. Se estava difícil por baixo, o jeito, para o paraguaio, foi usar a cabeça após escanteio cobrado por Rodrigo Garro para abrir o placar na Neo Química Arena e aliviar a tensão de 45 mil corintianos nas arquibancadas.

Tão criticado outrora, Yuri Alberto mostrou que continua sendo útil, mesmo com a sombra de Depay. Foi dele uma bonita jogada pela direita para o segundo gol de Romero, o protagonista da partida. O atacante paraguaio errou na primeira tentativa, mas Yuri Alberto, lhe serviu de novo para que, desta vez, ele tivesse a sorte ao seu lado. Ele bateu de primeira e a bola bateu no travessão, nas costas do goleiro e morreu nas redes aos nove do segundo tempo.

Estreia de Memphis Depay

Tão comemorada quanto um gol foi a entrada de Memphis Depay. Contratação de impacto que a diretoria sonhava, o atacante intensificou os trabalhos físicos nas últimas semanas para estar pronto para o confronto. O holandês pisou em campo aos 22 minutos do segundo tempo para substituir Yuri Alberto.

O novo astro do Corinthians voltou a jogar depois de quase um ano. Não atuava desde o dia 10 de outubro do ano passado e vinha de lesão muscular. A condição física do atleta foi elogiada internamente. Forte, ele correu, buscou o jogo e se movimentou dentro e fora da área. No entanto, claramente ainda não tem o ritmo de jogo ideal.

Caso estivesse, talvez conseguisse ter completado para o gol cruzamento de Carillo. O midiático atacante apareceu em outras duas ocasiões. Na primeira, chutou em cima da marcação. Na segunda, a mais clara delas, recebeu ótimo passe de Héctor Hernández e, sem dominar, acertou chute potente, defendido pelo goleiro Pedro Rangel.

Memphis viu Garro fazer um belo gol e fechar a conta. A finalização do argentino foi precisa e indefensável, mas mereceu elogios mesmo a jogada de Igor Coronado, que passou como quis pelos marcadores, viu Garro se infiltrar entre os zagueiros e deixou seu companheiro livre e confortável para marcar. Festa em Itaquera. Depois de tanto sofrer, os corintianos vivem dias felizes.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 3 X 0 ATLÉTICO-GO

CORINTHIANS – Hugo Souza, Fagner, Gustavo Henrique, Cacá e Matheus Bidu; José Martínez, Charles (Carrillo), Breno Bidon (Igor Coronado) e Rodrigo Garro (Talles Magno); Yuri Alberto (Memphis Depay) e Ángel Romero. Técnico (auxiliar): Emiliano Díaz.

ATLÉTICO-GO – Pedro Rangel; Bruno Tubarão, Alix Vinicius, Adriano Martins e Guilherme Romão; Gonzalo Freitas (Rhaldney), Baralhas, Campbell; Alejo Cruz (Lacava), Jan Hurtado (Derek) e Luiz Fernando (Janderson). Técnico: Umberto Louzer.

GOLS – Romero, aos 49 minutos do primeiro tempo. Romero, aos 9, e Garro, aos 37 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Igor Coronado, José Martinez, Breno Bidon, Guilherme Romão, Alix Vinicius, Gonzalo Freitas, Campbell (Shaylon), Luiz Fernando.

ÁRBITRO – Bruno Arleu de Araujo (Fifa/RJ).

RENDA – R$ 2.585.075,00.

PÚBLICO – 46.001 torcedores.

LOCAL – Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Carolina Ferreira