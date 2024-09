Corinthians enfrenta o Flamengo em casa na decisão da vaga para a final da Copa do Brasil

Na outra semifinal, Vasco será o mandante na partida de volta; confrontos estão previstos para as semanas dos dias 2 e 17 de outubro

O sorteio dos mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil, realizado nesta sexta-feira (20) pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol), definiu que o Corinthians decidirá a vaga para a final em casa, na Neo Química Arena, contra o Flamengo. O primeiro jogo da série será disputado no Maracanã, com as partidas de ida e volta previstas para as semanas dos dias 2 e 17 de outubro. As datas e horários exatos ainda serão confirmados pela CBF. O confronto entre Timão e Fla reedita a final de 2022, quando o time carioca sagrou-se campeão nos pênaltis após dois empates no tempo regulamentar. No atual Campeonato Brasileiro, as equipes se enfrentaram em setembro, com vitória do Timão por 2 a 1, em um momento em que os dois clubes vivem situações opostas: o Alvinegro briga para sair da zona de rebaixamento, enquanto o Mengão busca se manter entre os primeiros colocados e garantir uma vaga na Libertadores.

Na outra semifinal, o Vasco terá o mando de campo no jogo de volta contra o Atlético-MG, em São Januário. O primeiro confronto ocorrerá na Arena MRV, estádio do Galo. Assim como no duelo entre Corinthians e Flamengo, as datas e horários ainda serão confirmados pela CBF. O campeão da Copa do Brasil receberá uma premiação de R$ 73,5 milhões, enquanto o vice-campeão ficará com R$ 31,5 milhões, além dos valores acumulados ao longo das fases.

