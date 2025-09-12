Corinthians vende mais de 35 mil ingressos para final do Brasileiro Feminino e bate recorde do ano

Time superou o jogo de volta, quando Cruzeiro levou mais de 19 mil pessoas para o Independência em no jogo de ida da decisão, realizado no dia 7 de setembro

JHONY INACIO/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Corinthians detém recorde de público do futebol feminino nacional, atrás apenas do jogo do Brasil nas Olimpíadas de 2016



O Corinthians bateu o recorde de público no ano para o jogo da final do Brasileiro Feminino que acontece neste domingo (14), às 10h30, na Arena Corinthians. Mais de 35 mil ingressos foram vendidos para a partida contra o Cruzeiro. O recorde anterior era exatamente do jogo de ida, no Independência, em Minas Gerais, quando as Cabulosas tinham levado mais de 19 mil pessoas para o estádio. O Corinthians, maior campeão da competição, vai em busca do heptacampeonato, sendo o sexto seguido caso consiga triunfar.

Essa é a nona vez seguida que o time chega à decisão. Já o Cruzeiro, que foi reativado em 2019, busca a sua primeira taça do torneio. Essa é a primeira vez que a equipe de Minas Gerais, comandada por Jonas Urias, chega à final. Vale lembrar que o Corinthians é o dono dos maiores recordes de público no futebol feminino no Brasil, ficando atrás apenas do Brasil e Suécia nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016, quando 70.454 torcedores foram ao Maracanã.

Confira os maiores públicos do futebol feminino

44.529 – Corinthians x São Paulo, no Brasileirão 2024

42.566 – Corinthians x Ferroviária, no Brasileirão 2023

41.070 – Corinthians x Inter, no Brasileirão 2022

40.235 – Corinthians x São Paulo, no Paulistão 2023

36.330 – Inter x Corinthians, no Brasileirão 2022

O apoio da fiel torcida as Brabas não é de hoje, inclusive o Corinthians lançou uma campanha, chama ‘Invasão pelas Brabas’, slogan que foi estampado no uniforme do masculino para a partida contra o Athletico-PR no jogo de volta da Copa do Brasil.

Na partida de ida, o jogo terminou empatado em 2 a 2. Ou seja, quem vencer, fica com o título. Caso acabe empatado, a decisão vai ser decidida nos pênaltis. Corinthians e Cruzeiro fizeram as duas melhores campanhas do Campeonato. As Cabulosas terminaram a primeira etapa na liderança, com apenas uma vitória, sofrida exatamente para a equipe na capital paulista. Já o Corinthians, que avançou para o mata-mata na segunda posição, passou a ocupar o primeiro lugar na fase eliminatória, quando somou duas vitórias nas quartas de final, uma na semi e um empate, contra um empate do Cruzeiro, uma derrota e duas vitórias.