Bernardinho define os 14 convocados da seleção masculina para o Campeonato Mundial de vôlei

Brasil estreia domingo (14) contra a China, às 10h, horário de Brasília; além dos chineses, brasileiros enfrentam a República Tcheca e a Sérvia no Grupo H

Divulgação/Volleyball World Brasil estreia neste domingo (14), diante da China, às 10h (horário de Brasília)



O técnico Bernardinho definiu nesta sexta-feira (12) a lista com os 14 jogadores convocados para a disputa do Campeonato Mundial de vôlei. A competição vai ser realizada em Manila, nas Filipinas, e a estreia acontece neste domingo (14), diante da China, às 10h (horário de Brasília). O treinador apostou na base e a relação divulgada não apresentou novidades em comparação com a equipe que terminou a Liga das Nações, no mês passado, com a medalha de bronze.

O Brasil esteve presente no pódio nas últimas seis edições do Campeonato Mundial. O título veio em três oportunidades: 2002, 2006 e 2010. A medalha de prata foi conquistada em 2014 e 2018. Já em 2022, foi a vez de a equipe nacional arrebatar o bronze. “Tivemos uma boa preparação, a rapaziada está animada. Estão todos fisicamente bem. O Alan, que era dúvida, fez dois sets contra a França e está apto para o disputar o Mundial. Ter o Alan é muito importante pela experiência que ele tem”, disse o técnico Bernardinho ao comentar sobre a fase de treinos.

O Brasil está no grupo H do torneio e terá como adversários as seleções da China, República Tcheca e Sérvia. Pelo regulamento do Campeonato Mundial, os dois primeiros colocados de cada chave confirmam presença nas oitavas de final.

Confira a lista de convocados

Levantadores: Brasília e Cachopa

Brasília e Cachopa Opostos: Alan, Chizoba e Darlan

Alan, Chizoba e Darlan Ponteiros: Adriano, Arthur Bento, Honorato, Lucarelli e Lukas Bergmann

Adriano, Arthur Bento, Honorato, Lucarelli e Lukas Bergmann Centrais: Flávio, Judson e Matheus Pinta

Flávio, Judson e Matheus Pinta Líbero: Maique

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nícolas Robert