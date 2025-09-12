Jovem Pan > Esportes > Outros Esportes > Bernardinho define os 14 convocados da seleção masculina para o Campeonato Mundial de vôlei

Bernardinho define os 14 convocados da seleção masculina para o Campeonato Mundial de vôlei

Brasil estreia domingo (14) contra a China, às 10h, horário de Brasília; além dos chineses, brasileiros enfrentam a República Tcheca e a Sérvia no Grupo H

  • Por Jovem Pan
  • 12/09/2025 12h46
Divulgação/Volleyball World Seleção brasileira masculina de vôlei Brasil estreia neste domingo (14), diante da China, às 10h (horário de Brasília)

O técnico Bernardinho definiu nesta sexta-feira (12) a lista com os 14 jogadores convocados para a disputa do Campeonato Mundial de vôlei. A competição vai ser realizada em Manila, nas Filipinas, e a estreia acontece neste domingo (14), diante da China, às 10h (horário de Brasília). O treinador apostou na base e a relação divulgada não apresentou novidades em comparação com a equipe que terminou a Liga das Nações, no mês passado, com a medalha de bronze.

O Brasil esteve presente no pódio nas últimas seis edições do Campeonato Mundial. O título veio em três oportunidades: 2002, 2006 e 2010. A medalha de prata foi conquistada em 2014 e 2018. Já em 2022, foi a vez de a equipe nacional arrebatar o bronze. “Tivemos uma boa preparação, a rapaziada está animada. Estão todos fisicamente bem. O Alan, que era dúvida, fez dois sets contra a França e está apto para o disputar o Mundial. Ter o Alan é muito importante pela experiência que ele tem”, disse o técnico Bernardinho ao comentar sobre a fase de treinos.

O Brasil está no grupo H do torneio e terá como adversários as seleções da China, República Tcheca e Sérvia. Pelo regulamento do Campeonato Mundial, os dois primeiros colocados de cada chave confirmam presença nas oitavas de final.

Confira a lista de convocados

  • Levantadores: Brasília e Cachopa
  • Opostos: Alan, Chizoba e Darlan
  • Ponteiros: Adriano, Arthur Bento, Honorato, Lucarelli e Lukas Bergmann
  • Centrais: Flávio, Judson e Matheus Pinta
  • Líbero: Maique

 

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nícolas Robert

