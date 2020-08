Paulistão: Corinthians x Palmeiras foi partida com menor número de chutes do mata-mata

O time do Parque São Jorge finalizou apenas 6 vezes, enquanto o Alviverde somou oito tentativas, totalizando 14 arremates ao longo dos noventa minutos

MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Gabriel, do Corinthians, e Willian, do Palmeiras, disputam bola na final do Paulistão



Corinthians e Palmeiras fizeram uma partida amarrada, pouco atrativa para o público e com raras chances de gol. Prova disso é que a primeira final do Campeonato Paulista foi o confronto com o menor número de finalizações no mata-mata desta edição do Estadual. No Dérbi realizado na última quarta-feira (5), em Itaquera, o time da casa chutou apenas 6 vezes, enquanto o Alviverde somou oito tentativas, totalizando 14 arremates ao longo dos noventa minutos. Os dados foram coletados pelo portal “SofaScore”, especializado em estatísticas de futebol.

Mesmo com o menor número de finalizações, o Corinthians foi quem ficou mais perto de balançar as redes. No primeiro tempo, Ramiro recebeu belo passe de Luan e, livre de marcação, chutou com pouca força, facilitando a defesa de Weverton. Minutos depois, Mateus Vital bateu de dentro da área, exigindo grande intervenção do goleiro palmeirense. Ao todo, o Alvinegro realizou quatro arremates no alvo, enquanto o Verdão acertou apenas um bola na meta defendida por Cássio.

Desta forma, o duelo sem gols entre Corinthians x Palmeiras conseguiu ter menos finalizações do que a partida entre Timão e Mirassol, na semifinal, quando a equipe corintiana enfrentou dificuldades para superar a marcação adversária, mas colecionou 15 tentativas, contra 7 do time do interior. Veja os números abaixo.

Quartas de final (quantidade de chutes)

São Paulo 23 x 4 Mirassol – Chutes: 27

Palmeiras 13 x 14 Santo André – Chutes: 27

RB Bragantino 20 x 13 Corinthians – Chutes: 33

Santos 6 x 23 Ponte Preta – Chutes: 29

Semifinais (quantidade de chutes)

Corinthians 15 x 7 Mirassol – Finalizações: 22

Palmeiras 23 x 14 – Finalizações: 37

Final (quantidade de chutes)

Corinthians 6 x 8 Palmeiras – Finalizações: 14