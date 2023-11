Corinthians x São Paulo: Final do Paulistão opõe melhor time do Brasil contra pioneiro do futebol feminino

As ‘Brabas’ tentam fechar a temporada com 100% de aproveitamento, enquanto são-paulinas buscam acabar com tabu de 24 anos

Rodrigo Corsi/Ag.Paulistão Taça do Campeonato Paulista Feminino ficará com Corinthians ou São Paulo



Corinthians e São Paulo começam a disputar o título do Campeonato Paulista Feminino a partir das 16h deste domingo, 19, na Vila Belmiro, na cidade de Santos – uma semana depois, as equipes fazem a finalíssima no dia 26, às 10h30, na Neo Química Arena, em Itaquera, na Zona Leste da capital. A decisão do Estadual deste ano colocará frente a frente o projeto mais vitorioso dos últimos anos contra um dos clubes pioneiros no país. As corintianas, sem dúvidas, são consideradas as favoritas para ficar com a taça. Além de ter a vantagem de fazer o jogo derradeiro em casa, já que conquistou a melhor campanha ao longo da competição, as “Brabas” estão embaladas. Considerado o melhor time do país, o Corinthians ganhou os três torneios que disputou nesta temporada: Supercopa do Brasil, Copa Libertadores da América e o Brasileirão. Assim, a equipe do Parque São Jorge buscar terminar a temporada com 100% de aproveitamento e faturar o Paulistão pela quarta vez, igualando Santos e Juventus, os maiores vencedores estaduais.

O São Paulo, por sua vez, tentará quebrar um tabu que persiste por 24 anos. Um dos pioneiros do futebol feminino no Brasil, o Tricolor conquistou duas vezes o Paulistão: nas edições de 1997 e 1999. Apesar do sucesso, o clube dissolveu a equipe de mulheres em 2000. Após três tentativas fracassadas de recuperar a categoria, o time do Morumbi voltou a se estabelecer em 2017, numa parceria com o Centro Olímpico. Desde então, as são-paulinas ganharam a Série B do Brasileiro em 2019. Além disso, o São Paulo foi vice nos Estaduais de 2019 e 2021 – em ambas finais, o Corinthians foi o algoz. Assim, as “Soberanas” tentam acabar com com a seca, recolocar o clube no topo e entrar no grupo das tricampeãs.