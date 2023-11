Vinicius Júnior sofre lesão muscular e está fora de Brasil x Argentina

Atacante se machucou ainda no primeiro tempo da derrota para a Colômbia, em Barranquilla, nesta quinta-feira

EFE/ Ricardo Maldonado Rozo Vinicius Júnior deu assistência para Martinelli na derrota do Brasil para a Colômbia



O atacante Vinicius Júnior não poderá defender a seleção brasileira diante da Argentina, em duelo marcado para a próxima terça-feira, 21, no Maracanã, pela sexta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo 2026. Nesta sexta-feira, 17, o jovem foi diagnosticado com uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda e acabou sendo desconvocado pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol). A contusão ocorreu ainda no primeiro tempo da derrota para a Colômbia, em Barranquilla. Na ocasião, a estrela do Real Madrid sentiu dores na região e precisou ser substituído de campo. Agora, o técnico Fernando Diniz terá que “quebrar a cabeça” para encontrar um substituto. Com apenas 7 pontos conquistados em cinco jogos, a Amarelinha caiu para o quinto lugar na tabela de classificação. A seleção argentina, por sua vez, vem de derrota para o Uruguai, mas segue na primeira posição, com 12 pontos.