Alex Santana se emociona ao receber camisa 80 do Corinthians das mãos do pai: ‘Me arrepiei’

Volante já fez seu primeiro jogo com a camisa alvinegra e foi elogiado por sua atuação na estreia diante do Criciúma

Reprodução/CorinthiansTV Alex Santana deve ser titular contra o Bahia no dia 21 de julho



O volante Alex Santana foi apresentado oficialmente, nesta sexta-feira (19) como reforço do Corinthians. O jogador, que sempre foi torcedor do clube, recebeu a camisa 80 das mãos de seu pai, José Amorim Santana, que é corintiano fanático. A emoção tomou conta do momento, com lágrimas e abraços entre pai e filho. “Hoje, estar aqui vestindo essa camisa do Corinthians representa muito, na minha infância torci muito pelo Corinthians, sei o que é vestir essa camiseta”, afirmou, com a voz ainda embargada, frisando que “nasceu” corintiano. “Na primeira vez que entrei pelo portão me arrepiei. Quando era pequeno, torcia e vibrava na frente da televisão para ver o Corinthians, estou realizando um sonho e está sendo espetacular para mim. Perdi minha mãe quando tinha 14 anos e no sonho dela era que eu jogasse no Corinthians. E realizar esse sonho está sendo espetacular. No primeiro jogo com a torcida tinha de jogar por ela, por mim, por meu pai e pela minha família e consegui fazer um bom jogo e sair vitorioso”, comemorou.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Acostumado a ter volantes dinâmicos, que defendem e atacam, o Corinthians volta a ter um jogador no estilo Elias e Paulinho, que sempre apareciam na frente anotando gols importantes e decisivos. “Posso jogar em todas as funções do meio-campo, de primeiro, segundo e terceiro volante, tenho facilidade de bater e voltar na área”, explicou, evitando comparações. “Falar do Paulinho…, o acompanhei muito em 2012 quando o time foi campeão mundial, um excelente jogador, mas sem comparações, vou buscar meu espaço para ficar bem no Corinthians, fazer uma boa temporada e vai dar tudo certo.”

O volante, que se mostrou versátil em campo, foi elogiado por sua atuação na estreia diante do Criciúma. Alex Santana destacou a importância de ter jogadores dinâmicos no meio-campo, como Elias e Paulinho, e afirmou estar focado em conquistar seu espaço no time e fazer uma boa temporada. O jogador será titular mais uma vez da equipe, neste domingo, diante do Bahia, em Salvador, e pode ser recuado para primeiro volante com a suspensão de Ranielle. Ele garante estar preparado e ainda em êxtase pelo acerto. “Está sendo um sonho, parece que ainda estou vivendo um sonho e não é da boca para fora. Todos sabem o quanto sou corintiano e vestindo essa camiseta, é o melhor dia da minha vida.”

*Com informações do Estadão Conteúdo