Andrés Sanchez ironiza após classificação do Corinthians: ‘Disseram que ia ser rebaixado’

Presidente do clube alvinegro falou até em ‘quinta força’ após time eliminar o RB Bragantino

Meu Timão/YouTube/Reprodução Andrés Sánchez e Tiago Nunes durante live



Presidente do Corinthians, Andrés Sanchez “tirou onda” após a classificação do time para a semifinal do Campeonato Paulista, na noite da última quinta-feira (30), quando o Alvinegro bateu o RB Bragantino por 2 a 0, no Morumbi. No Twitter, o mandatário adotou um discurso parecido com o de 2017, quando o time do Parque São Jorge foi classificado como “quarta força de São Paulo”, mas acabou levando o título do Estadual depois de crescer na competição.

“Quinta força. Disseram até que ia ser rebaixado. Agora estamos aí, time encaixando e a camisa pesando. Faltam três jogos”, escreveu Andrés Sanchez, se referindo aos possíveis últimos jogos do Corinthians no Paulistão.

O Corinthians encara o Mirassol, no próximo domingo, em Itaquera. Se avançar, o Timão terá pela frente o vencedor de Palmeiras e Ponte Preta. As finais do Campeonato Paulista estão agendadas para os dias 5 e 8 de agosto.