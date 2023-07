Andrés Sanchez fica irritado com comentário de Neto e cobra convite para ir ao ‘Donos da Bola’: ‘Veremos quem é quem’

Ídolo do Corinthians questionou o fato do ex-presidente do clube defender o direito de roubar um relógio

Marco Galvão/Estadão Conteúdo Andrés Sanchez é o ex-presidente do Corinthians



O apresentador Neto, do Grupo Bandeirantes, utilizou um espaço do programa “Os Donos da Bola” desta sexta-feira, 21, para criticar Andrés Sanchez. Mais uma vez, o ex-jogador questionou o fato do ex-presidente do Corinthians defender o direito de roubar um relógio – a declaração foi feita em março deste ano, durante conversa no podcast “Casal Coringão”. Através das redes sociais, o ex-mandatário novamente se desculpou pelo comentário, mas cobrou um espaço no programa da Band. “Venho aqui dizer que me expressei mal no caso do relógio. Já pedi desculpa, mas o apresentador do Donos da Bola insiste no tema. Seria melhor ele deixar eu ir ao programa, pois faz dois anos que quero participar. Aí sim veremos quem é quem”, escreveu o ex-mandatário do Alvinegro.

Em junho do ano passado, em entrevista ao Grupo Jovem Pan, o antigo mandatário do Timão falou de sua relação com Neto, ídolo da Fiel e atual apresentador da TV Bandeirantes. “Nós já fomos irmãos. Hoje em dia, ele está lá e eu aqui. Muda de pauta! Se a minha mãe estivesse viva, talvez houvesse alguma reconciliação. Minha mãe adorava ele. Adoro os filhos e a ex-mulher dele, mas eu segui um caminho e ele outro. Cada um com seus problemas”, resumiu Sanchez.