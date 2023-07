CBF define arbitragem para Corinthians x São Paulo; juiz coleciona polêmica em Majestoso

Entidade também escolheu o árbitro do embate entre Grêmio e Flamengo

Reprodução/Twitter/@SãoPauloFC Jogo entre Corinthians e São Paulo terminou empatado na Neo Química Arena



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu que Wilton Pereira Sampaio será o árbitro da partida entre Corinthians e São Paulo, marcada para esta terça-feira, 25, na Neo Química Arena, pela primeira semifinal da Copa do Brasil. Apesar de ter representado o Brasil na última Copa do Mundo, o juiz coleciona uma polêmica no clássico paulista. No Majestoso do ano passado, válido pelo Brasileirão e também realizado no estádio corintiano, Wilton revoltou o Tricolor ao não assinalar um pênalti. Na ocasião, os são-paulinos ganhavam de 1 a 0 quando o meio-campista Renato Augusto utilizou as mãos para afastar uma bola dentro da área do Timão. O árbitro considerou o lance normal, e a partida terminou empatada em 1 a 1. No fim do confronto, o atacante Calleri afirmou que o rival “jogou vôlei”. Na outra semifinal, a entidade escolheu Raphael Claus para apitar Grêmio x Flamengo, na quarta-feira, 26, em Porto Alegre.