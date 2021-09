Anvisa determina que Willian deve cumprir quarentena e pode desfalcar Corinthians no Brasileirão

Atleta chegou da Inglaterra em 1º de setembro e, segundo a agência, descumpriu as regras sanitárias ao não se isolar

Reprodução/ Instagram @willianborges88 Willian treina normalmente desde sua chegada ao Brasil, em 1º de setembro



Depois da confusão na partida entre Brasil e Argentina, no último domingo, pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022, a Anvisa emitiu uma nota na tarde deste sábado, 11, determinando que o atacante Willian, do Corinthians, precisa cumprir quarentena de 14 dias e não poderá atuar no jogo contra o Atlético-GO, marcado para este domingo. O jogador estava na Inglaterra, onde atuava pelo Chelsea, e chegou ao Brasil no dia 1º de setembro. Segundo o documento da agência, Willian foi informado ao desembarcar no aeroporto que precisava se manter em isolamento por duas semanas, chegando até a assinar um documento, mas não cumpriu e manteve seu período de treinamento. CBF e Corinthians foram notificados pela Anvisa e, caso o atacante seja escalado para a partida, poderá responder pena de responsabilização civil, administrativa e penal. “A Anvisa considera a situação como sendo de risco sanitário grave e espera a atuação pelas autoridades de saúde locais, a fim de que adotem as medidas de fiscalização necessárias, determinando a imediata quarentena do jogador”, diz a agência. O Corinthians ainda não se posicionou.

Andreas Pereira, do Flamengo, não cumpriu quarentena

Ainda na nota, a Anvisa informou que tomará as medidas necessárias contra o jogador Andreas Pereira, do Flamengo, que chegou do Reino Unido no dia 20 de agosto e atuou pela equipe carioca no dia 28, contra o Santos, sem ter cumprido seus 14 dias de quarentena. A agência disse que ele também assinou o documento de ‘compromisso de cumprimento das medidas sanitárias’ dispostas na Portaria 655/21. A Anvisa afirmou que irá adotar medidas para punir o atleta e os ‘demais envolvidos na organização da partida, sem prejuízo da avaliação quanto à responsabilização civil, administrativa e penal dos envolvidos’.