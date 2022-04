Após ‘apagão’, Corinthians cancela entrevista de Vitor Pereira por teste positivo para Covid-19

Apesar disso, a diretora corintiana confirmou que o presidente Duílio Monteiro Alves falará com a imprensa a partir das 14 horas desta segunda-feira

Felipe Szpak/Agência Corinthians Vitor Pereira durante treinamento do Corinthians



Pensando em uma campanha para combater o clima de violência e de fake news no futebol, o Corinthians promoveu um “apagão” nas redes sociais da última sexta-feira até a manhã desta segunda-feira, 25. Sem fazer qualquer tipo de manifestação neste período, a ideia da diretoria alvinegra era voltar a se comunicar com a imprensa a partir da tarde de hoje, com entrevistas concedidas pelo presidente Duílio Monteiro Alves e pelo atual técnico da equipe principal, o português Vitor Pereira. A segunda conversa, marcada para começar às 13 horas, no entanto, foi cancelada, já que o treinador testou positivo para a Covid-19. Em nota, o Timão informou que o clube aguarda a contraprova para saber se o comandante estará na Neo Química Arena para o jogo desta terça-feira, 26, diante do Boca Juniors, pela terceira rodada da Copa Libertadores da América – além da preocupação com o treinador, alguns jogadores também podem ter se infectado com o novo coronavírus.

Além disso, a diretoria do Corinthians confirmou que o presidente falará com a imprensa a partir das 14 horas desta segunda-feira. O “apagão” nas redes sociais foi bastante contestado por parte da torcida alvinegra, que gostaria de explicações para a derrota por 3 a 0 para o rival Palmeiras, no último sábado, 23, pelo Brasileirão. Ainda assim, na primeira manifestação desde a campanha, o clube defendeu a postura adotada nos últimos dias. “Defenderemos essa causa sempre que for necessário. Porque o discurso da violência se multiplicou com as redes sociais: muitos fazem audiência e dinheiro com esse discurso e isso é combustível para muitos dos crimes que temos visto recentemente”, diz um trecho. Confira o posicionamento da equipe do Parque São Jorge na íntegra abaixo.